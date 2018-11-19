Renault соберет совет директоров из-за ареста Гона

Французская компания подтвердила арест топ-менеджера, который возглавляет как Nissan, так и Renault.

Напомним, что сегодня утром Карлос Гон был задержан в Японии после допроса по поводу финансовых махинаций. Власти подозревают топ-менеджера в многолетнем занижении своих доходов в декларации, а также использовании средств Nissan в личных целях.

В Ниссане подтвердили, что вели внутреннее расследование в отношении Карлоса Гона, и оказывают японским правоохранительным органам всяческую поддержку. Кроме Гона расследование велось и в отношении члена совета директоров Nissan Грэга Келли.

По неподтвержденной информации, в офисе Nissan в Йокогаме сегодня прошли обыски и выемка документов. В Nissan планируют уволить Гона с должности руководителя компании, инициировал это предложение генеральный директор японской компании Хирота Сайкава.

В настоящее время функциональные обязанности Карлоса Гона в Renault выполняет независимый директор Филипп Лагаетт. Французская компания ждет новостей от самого Карлоса Гона. В Renault подчеркивают, что примут все необходимые меры для защиты собственных интересов в альянсе.

Фото: AP/ТАСС