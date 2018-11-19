Главу Renault-Nissan Карлоса Гона могут арестовать

Топ-менеджеру альянса могут предъявить обвинения в Японии.

Президент и генеральный директор компаний Renault и Nissan Карлос Гон

Правоохранительные органы Японии намерены арестовать и допросить председателя правления Nissan Карлоса Гона, который подозревается в нарушении закона в сфере финансов.

По данным следствия, господин Гон указал неточную сумму собственного дохода в финансовой отчетности и использовал корпоративные финансы Nissan в личных целях, сообщает японская газета Asahi. Речь идет о 100 млн йен (более 58 млн рублей). Сам Карлос Гон не намерен скрываться от следствия и согласился добровольно поговорить с прокурорами. По информации телекомпании NHK, Гон уже допрошен. О результатах встречи топ-менеджера Nissan и прокурора не сообщается: токийская районная прокуратура отказалась от комментариев.

В руководстве Nissan сообщили, что в данный момент в компании проверяют отчет, который вызвал интерес японской прокуратуры. Пресс-служба Renault не смогла дать комментариев.

Позднее в Nissan заявили, что готовят документы для увольнения Гона с поста руководителя компании. С такой рекомендацией выступил генеральный директор японской компании Хирото Сайкава. Кроме того, Nissan может уволить члена совета директоров Грега Келли, который занимает пост директора по кадрам.

Карлос Гон известен, в частности, тем, что в свое время спас компанию Nissan от банкротства. Уроженец Бразилии ливанского происхождения и гражданин Франции, он начал свою карьеру в компании Michelin, после чего перешел в Renault, которая в 1999 году купила контрольный пакет акций Nissan. За свои методы работы Карлос Гон получил прозвище «Кровавый менеджер».

Фото: ИТАР-ТАСС/ Андрей Холмов