Системы помощи водителю с годами становятся все популярнее. Исследование

Системы помощи при парковке, слежения за полосой движения и предупреждения засыпания водителя за рулем — только часть функционала, без которого покупатели новых автомобилей больше не хотят обходиться. Таким образом, мы плавно привыкаем к полной автономности машин.

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Популярность оснащения автомобилей системами помощи водителю неуклонно растет, сообщают аналитики Bosch, которые провели это исследование. Причем то, что раньше было присуще лишь дорогим автомобилям, постепенно внедряется в моделях среднего класса. А потом выходит, что тут оно даже становится более востребовано. Например, парковочный ассистент или камера заднего вида: 55% недавно зарегистрированных в Германии компактных и среднеразмерных автомобилей оснащены по меньшей мере одной из этих систем в стандартной комплектации.

Результаты исследования показывают, что системы помощи при парковке возглавляют список желаемого функционала. За ними следуют автоматические системы экстренного торможения, которые помогают предотвратить ДТП либо смягчить его последствия, если оно неизбежно.

Таким образом, системы помощи водителю не только добавляют его жизни комфорта, но могут спасти жизнь. По этой причине Европейский союз готовит законодательство, предписывающее обязательное оснащение автомобилей системами экстренного торможения. Ожидается, что благодаря этой инициативе все новые модели транспортных средств будут ими оснащены в обязательном порядке начиная с 2022 года. По оценкам ЕЭК ООН, это поможет спасать тысячи жизней в год.

Из всех новых автомобилей, зарегистрированных в Германии в 2017 году, 54% были оснащены системой экстренного торможения, а в 2016 году таких было лишь 38%.

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