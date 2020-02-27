Документ вступает в силу с этого числа, сообщает пресс-служба Банка России.

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Информацию о договоре каско разместят на обратной стороне полиса ОСАГО, при этом заключать для этого договор каско отдельно не потребуется, сообщает РИА Новости со ссылкой на Банк России.

Идею создания комбинированного полиса для автовладельцев в прошлом году высказал депутат Вячеслав Лысаков. Идея бывшему премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву понравилась, но он поручил ее проработать, чтобы не было юридических несоответствий.

Теперь нововведение одобрено, и это позволят сделать заключение договора каско удобнее для клиентов и страховых компаний. Причем вписать каско в ОСАГО можно при покупке как бумажного, так и электронного полиса ОСАГО.

Оформленный таким образом полис должен включать в себя риски утраты (гибели) или повреждения транспортного средства, а также может предусматривать франшизу, которая, однако, не должна превышать 20% от страховой суммы. Сроки действия договоров каско и ОСАГО должны совпадать, а при прекращении полиса ОСАГО автоматически прекращается и действие полиса каско. Тогда клиенту вернут часть денег по договору добровольного страхования. При этом договор каско можно будет расторгнуть, не расторгая «автогражданки».

В минувшем году завершилась первая фаза реформы ОСАГО. Подробнее о нововведениях читайте в материале нашего автора.

Фото: ТАСС