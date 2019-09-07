ОСАГО в новом году: ДТП по приложению и выплаты в 400 000

В минувшем году завершилась первая фаза реформы ОСАГО. Самым ударным вышел осенний пакет поправок (октябрь-ноябрь), добавивший новшества в систему оформления ДТП. Эксперт выяснил: 400 тысяч рублей страхового возмещения по европротоколу — достижимо или нет?

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Закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» — один из самых нестабильных и переменчивых федеральных актов. Вчера было так, сегодня этак… С момента запуска ОСАГО в 2003 году сам закон меняли несчетное количество раз, не считая ежегодной коррекции тарифов и коэффициентов.

С 1 октября по всей России максимальная страховая сумма по европротоколу (оформление ДТП без участия сотрудников ГИБДД) в части возмещения вреда, причиненного имуществу потерпевших, составляет 400 тысяч рублей. Появились опции и возможности при оформлении аварий, недоступные автомобилистам ранее.

Господа оформители

Европротокол теперь можно оформлять по телефону — с помощью мобильных приложений «Помощник ОСАГО» и «ДТП. Европротокол», доступных на Google Play и App Store.

Разработанные Российским союзом автостраховщиков (РСА) приложения работают в связке с Единым порталом госуслуг (ЕПГУ). Соответственно, водитель-пользователь приложения должен иметь регистрацию на портале. И, разумеется, телефон или планшет с доступом в интернет.

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Функций у «Помощника» множество, начиная с удаленной покупки полиса ОСАГО и заканчивая оформлением извещения о ДТП. Приложение, по сути, заменяет собой бумажный бланк извещения о ДТП — страховая компания получит его в электронной форме. Но этот вариант «цифры» применим только в тех случаях, когда у водителей нет разногласий относительно обстоятельств ДТП. А вот приложение «ДТП. Европротокол» ориентировано именно на оформление ДТП, а потому может быть использовано и при разногласиях по поводу обстоятельств аварии.

Оба приложения необходимы главным образом для фиксации координат аварии (определяет их телефон), оперативной фотосъемки обстоятельств и автоматической некорректируемой передачи этой съемки в автоматическую информационную систему (АИС ОСАГО). Однако РСА подчеркивает, что использование приложения «ДТП. Европротокол» должно подкрепляться обычным бумажным извещением. Заполненные бланки, как и прежде, следует представить в страховую компанию в течение пяти рабочих дней.

Фиксация точных координат ДТП (GPS или ГЛОНАСС) и оперативная отправка фото в АИС — непременные условия для сохранения шансов на увеличенное (до 400 тысяч рублей) страховое возмещение. Данные об аварии следует передать в АИС в течение 60 минут с момента ДТП — не с момента начала фотосъемки!

«Помощник ОСАГО» на пилотной стадии проекта работает только на территориях Республики Татарстан, Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. У «ДТП. Европротокол» — то же самое, но без Татарстана.

Зачем всё это нужно

Ни к чему запускать приложения, если:

в ДТП участвовали три или более транспортных средства;

у одного из водителей нет полиса ОСАГО;

собственник одного из транспортных средств — юридическое лицо.

Есть и специфические ограничения для фиксации и оформления извещения о ДТП через приложения.

Закон об ОСАГО фактически оговаривает только два случая, когда есть смысл подключать к оформлению приложение «ДТП. Европротокол»: когда у водителей есть разногласия относительно обстоятельств ДТП (в этом случае предельная страховая выплата — 100 тысяч рублей, как и прежде) или желание получить возмещение до 400 тысяч рублей. («Или» — ключевое слово. Получается, если, по прикидкам, расходы на ремонт превышают 100 тысяч и второй участник аварии не признаёт свою вину, нужно вызывать гаишников?)

И еще. Пользуясь приложением, необходимо учитывать возможности камеры телефона и уровень освещенности — качество ночной фотосъемки часто не устраивает страховщиков. Помимо всех деталей аварии требуется сфотографировать VIN. И учтите, что приложение может отказаться работать в туннеле или подземном паркинге — там, где ваш телефон не сможет определить свои координаты.

Итак, единственная потенциальная выгода от приложений — экономия времени, но лишь в тех случаях, когда выполняются определенные условия. Пользование этими приложениями пока что выглядит замороченной и избыточной волокитой, - возможно, с непривычки.

Кроме того, по первым вестям с полей, приложения нередко сбоят, в том числе на начальной стадии запуска из-за нарушений коммуникации с ЕПГУ. Так что в простых случаях удобнее заполнить бланки, в сложных — вызвать ГИБДД (хотя сейчас на ДТП без пострадавших полиция ездит крайне неохотно и неторопливо).

Приложения — это очередной этап перехода к полному самообслуживанию водителей по части ОСАГО. И начался он, как водится, с путаницы — зачем внедрили два приложения, во многом дублирующих друг друга?

Что такое 400 тысяч

Откуда вообще взялась эта сумма, понять довольно сложно. Для владельцев Грант такая планка практически недостижима, поскольку это цена новой Гранты (ну, чуть меньше). Типовой кузовной ремонт машин бюджетного сегмента — с заменой бамперов, крыльев, дверей, фар и элементов подвески — прекрасно укладывается в 100 тысяч. Предполагать, что дадут больше, наивно.

А вот, скажем, «пятерку» BMW или Range Rover можно повредить на более крупную сумму даже в мелкой городской аварии, при которой у водителей не возникнет разногласий. То есть лимит в 400 тысяч предназначен, в основном, для владельцев более-менее свежих дорогих автомобилей. При этом водители машин из разных ценовых ниш платят за полис ОСАГО почти одинаковые суммы. Это и есть та справедливость, которую хотят поставить во главу угла при реформе ОСАГО?

Но самое досадное, что в круговерти поправок все забыли, что изначально ОСАГО придумано для защиты от подстав. Сегодня подставы исходят в большей степени из другого источника — суды завалены исками о возмещении ущерба, полученного в ДТП.

Чего ждать в ближайшее время

По планам реформаторов ОСАГО в 2020 году нас ждет череда нововведений.

Расширение тарифного коридора: базовая цена полиса для водителей категории В окажется в границах примерно от 1200 до 9000 рублей (сейчас это 2700–4900 рублей) — по выбору страховой компании.

Отмена территориального коэффициента (может быть) и коэффициента мощности при расчете тарифа на полис ОСАГО (с 1 октября 2020 года). Вместо них появится новый коэффициент, учитывающий количество зафиксированных нарушений ПДД, совершенных конкретным водителем.

Внедрение в автомобили электронных устройств, позволяющих дистанционно отслеживать манеру вождения (телематика), - на добровольной основе, однако тем, кто откажется, повысят стоимость полиса. Аккуратные (по мнению устройства) водители в дальнейшем получат наивысшие скидки. А как быть, если автомобиль водят несколько людей? Видимо, в ход пойдут «усредненные» данные.

Повышение тарифов на полис ОСАГО в диапазоне 20–25 % — такой прогноз дает Центробанк, если разработчики реформы ОСАГО поднимут лимит выплат за вред здоровью, нанесенный другим участникам движения, до 2 млн рублей.

Штраф за езду без полиса ОСАГО, возможно, повысят до его нынешней средней стоимости — 5400 рублей. Предложение исходит из Госдумы.