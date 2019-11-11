Новые лимиты выплат сделают ОСАГО на 25% дороже

В Центробанке сделали перерасчет своих прогнозов и заявили, что цена полисов ОСАГО увеличится не на 16%, а на 25%.

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Повышение лимитов выплат за вред здоровью, нанесенный другим участникам движения, до 2 млн рублей приведет к подорожанию полисов ОСАГО на 20–25%. К такому выводу пришли в Центробанке РФ после перерасчетов своих прогнозов, которые ранее сообщали о подорожании полисов на 16–17%. Напомним, что увеличение лимитов выплат предусматривается поправками в законопроект об индивидуализации тарифов в ОСАГО.

«Если до 2 млн [рублей] — изначально у нас была оценка порядка 16–17%. Мы сделали досчеты, вышли где-то на 20–25%», — заявил заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин на парламентских чтениях в Совете Федерации.

Также поправки в законопроект об индивидуализации тарифов в ОСАГО предусматривают отмену коэффициента мощности и территориального тарифа, но как это отразится на ценообразовании, говорить сложно, сказал Владимир Чистюхин. Пока же, по его словам, коэффициент мощности составляет в среднем 30% стоимости полиса, а территориальный — 40%.

На сегодняшний день идет обсуждение и сроков действия полисов ОСАГО. Есть предложения о значительном изменении этого параметра, чтобы автомобилисты могли страховать транспортные средства как на несколько дней, так и на срок более года.

«По поводу срока полиса в настоящее время дискуссия активно не ведется. Предполагается в рамках законопроекта, что все подходы к срокам останутся, как они есть. Хотя были разные предложения как по максимальному сокращению срока полиса, так и по увеличению больше года», — приводит ТАСС слова Чистюхина.

Готовящаяся реформа ОСАГО, кроме всего прочего, предусматривает персональный подход к каждому водителю, при котором будет учитываться и его манера езды, а также количество совершаемых за год правонарушений.