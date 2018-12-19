Важно каждому водителю: все изменения в Законе об ОСАГО

В частности, страховая компания отныне обязана принимать у водителей наряду с протоколами и постановлениями ГИБДД документы, выданные спасателями или медиками.

С сегодняшнего дня в России действует новая редакция Закона об ОСАГО. Изменения и уточнения коснулись сразу нескольких пунктов документа. Например, ранее в законе говорилось, что страховщики обязаны принимать документы, оформленные сотрудниками полиции. До 2017 года это была справка о ДТП, потом ее отменили, и инспекторы стали фиксировать обстоятельства аварии в протоколах и постановлениях. Теперь это также могут делать спасатели и медики, приехавшие на место аварии. И страховщики обязаны учесть и эту информацию. Например, спасатели могут вскрыть машину специальным инструментом и выдать справку, что автомобиль был поврежден в результате и их действий, а медики могут подтвердить ущерб, причиненный здоровью. Страховщики уверяют, что и сейчас принимают документы от любого компетентного госоргана. Так это или нет, но теперь требование прописали в законе.

Также, как стало известно изданию «Коммерсантъ», страховая компания вправе требовать регрессный иск с требованием возместить ущерб в аварии к гражданину, отказавшемуся от медосвидетельствования. Ранее к нему применялся только штраф в 20 тыс. рублей, как и за пьяное вождение. Теперь его так же, как и в случае с нетрезвым вождением, заставят платить за ущерб.

Регрессивный иск страховая компания теперь может подавать к водителю транспортного средства с прицепом, информации о котором нет в полисе ОСАГО. Впрочем, частных лиц это не коснется, они не обязаны страховать прицеп. Обяжут возместить ущерб юрлиц, которым принадлежит автомобиль с прицепом, а также владельцев грузовиков и автобусов.

Также в новой редакции уточнено, что при оформлении электронного полиса теперь будет невозможно внести недостоверные сведения, проверка их выявит и не даст оплатить страховую премию. Санкций за это не предусмотрено, просто водителю предложат исправить данные и попытаться заново оформить ОСАГО. До сих пор владельцам удавалось обманывать страховщиков, например, занижая мощность двигателя и завышая стаж вождения, чтобы снизить стоимость страховки. И при наступлении страхового случая страховым компаниям приходилось предъявлять регрессный иск.

Еще одно нововведение коснется грин-карты (международного полиса страхования гражданской ответственности). Раньше в законе говорилось, что, используя машину за границей, водитель обязан иметь такую страховку. Теперь условия стали жестче — полис нужно получить еще до пересечения границы, в России. Таможенники будут проверять страховку у гражданина как при въезде за рубеж, так и при выезде.

При расчете тарифа ОСАГО повышающий коэффициент со временем собираются применять к водителям, совершающим грубые нарушения ПДД.



Фото: Сергей Бобылев/ТАСС