Электронный полис ОСАГО: и как, получилось купить? Опрос «За рулем» и история из жизни

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С 2016 года жители России приобрели уже около 40 млн электронных полисов ОСАГО. При современном ритме жизни часть автовладельцев решила, что оформлять полис самостоятельно через интернет намного быстрее и проще, чем специально для этого ехать в офис страховой компании.
А много ли тех, кто отказывается от онлайн-сервиса? «За рулем» совместно с аналитическим агентством «Автостат» выяснили, что думают об электронных полисах ОСАГО российские автовладельцы и кого среди них больше — сторонников или противников услуги. Опрос, проводившийся с 16 по 24 сентября 2019 года, показал, что почти каждый второй респондент (46%) относится к оформлению e—ОСАГО негативно, 44,2% — позитивно («оформляюсь быстро и без проблем»), 9,8% — еще не пробовали пользоваться онлайн-сервисом, но уже видели негативные отзывы.
Практически каждый пятый из участников (20,1%) сообщил, что не доверяет онлайн-страхованию, предпочитая по старинке обращаться непосредственно к страховщику в офис. Претензии оставшихся недовольными 25,9% в большей степени имеют технический характер. Так, 13,3% считают данный онлайн-сервис недружелюбным («слишком долго обрабатываются данные»). Второй категории недовольных (таких среди участников опроса было 12,6%) интерфейс показался сложным, и они не смогли с ним справиться.
Дмитрий Малыгин, автовладелец (водительский стаж — 20 лет).
— Когда несколько лет назад правительство РФ обязало все страховые компании предоставить такой сервис, я сразу решил попробовать, как только подошел срок продления страховки. Но тогда услугу только начали внедрять, она была не у всех, и в одной из компаний после заполнения всех необходимых данных система зависала и выдавала что-то типа: «Ой, сейчас не смогу». После трех попыток я решил, что данный «сбой» просто запрограммирован как мягкий саботаж страховых компаний.
Я записался в очередь и сходил к своему страховому агенту, заплатил за ОСАГО, а также за «страхование квартиры» (ну не смог отказать милой девушке в этом ее маленьком капризе). Прошел год, наступил 2018-й, и я снова позвонил этой барышне. Она тут же настойчиво порекомендовала воспользоваться онлайн-оформлением — и о чудо, все работало! Полей для заполнений необходимой информации было совсем немного, тут же видны расчеты с коэффициентом, оплата — картой... В общем, уже через несколько минут у меня на почте был файл к распечатке.
Пришел 2019 год. Загружаю сайт своей страховой компании, с которой я продлеваю ОСАГО уже 7 лет, в полной уверенности, что проблем не будет. Нахожу раздел «Оформление полиса ОСАГО онлайн» и даже наивно рассчитываю, что мои данные с прошлого года могли сохраниться… Не тут-то было! Оказывается, за год заполнение усложнили, информации требуется гораздо больше, интерфейс стал еще менее дружелюбным. Для меня, конечно, не проблема, но я тут же подумал, что с этим интерфейсом понадобится разбираться и моему отцу, которому 64 года, а ведь есть автовладельцы и старше него. Оказалось, теперь необходимо загружать еще и сканы документов — таких как водительское удостоверение, паспорт гражданина РФ, свидетельство о регистрации ТС, ПТС и действующая диагностическая карта. У меня смартфон с хорошей камерой, и я смог довести процесс загрузки всех документов до финала.
Система обрабатывала мои данные более 40 минут (не то, что раньше!). После нажатия кнопки «Оформить» меня перенаправили не на страницу платежа, а на сторонний сайт, принадлежащий РСА (Российскому союзу автостраховщиков) на раздел с квотами полисов ОСАГО по страховым компаниям. Оказалось, что моя страховая компания при отображении неактивна, а квот у неё — 0. Звоню на горячую линию своей страховой для прояснения ситуации. Оператор заверил, что проблем с работой сервиса нет, просто квоты на оформление закончились. На вопрос, когда будут квоты, мне ответили: когда они закончатся у других компаний.
Был четверг, попробовал в пятницу — результат тот же, но отметил, что квоты заканчиваются уже у многих страховщиков. Дождался понедельника. Снова прошел всю процедуру регистрации (в системе ничего не сохраняется), результат тот же.
В итоге застраховался через агента, пришлось ждать очереди еще 4 дня.
Как я после всего этого отношусь к оформлению ОСАГО через онлайн-сервис? Если бы работало — конечно, это лучше, чем терять время и топливо на поездку к агенту и оплачивать дополнительные сборы. А так — мне ведь его по факту не предоставили!
Инфографика: «Автостат»