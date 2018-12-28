Полис ОСАГО оформлен по интернету. Что предъявить инспектору?

Постгарантийное обслуживание у официалов: выгодно или нет?

Разберем все достоинства официального постгарантийного обслуживания на примере Renault. Гарантия на их автомобили (кроме коммерческих моделей) в России составляет 3 года или 100 000 км пробега. После этого у автовладельца есть выбор — браться за инструменты самостоятельно, искать «свой» сервис или оставаться на обслуживании у дилера. Теоретически при самостоятельном или гаражном ремонте можно сэкономить. А какие преимущества при обслуживании у дилера?