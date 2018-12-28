Полис ОСАГО оформлен по интернету. Что предъявить инспектору?

ПОДСТРАХОВАТЬСЯ
Заканчивается срок действия полиса ОСАГО. Новый планирую оформить через интернет в электронном виде. Как сотрудники ГИБДД будут его проверять? Не придется ли идти в страховую и дублировать его на бумаге?
Нестор, Владимир
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На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
Дополнительно обращаться в страховую компанию не потребуется. Статья 32 федерального закона от 25 апреля 2002 года № 40‑ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» обязывает водителя транспортного средства иметь при себе страховой полис обязательного страхования или распечатанную на бумажном носителе информацию о заключении договора обязательного страхования в виде электронного документа и передавать соответствующий документ для проверки уполномоченным сотрудникам полиции.
Таким образом, получив по электронной почте страховой полис в виде электронного документа, распечатайте его и возите с собой. Проверка факта заключения договора обязательного страхования осуществляется полицией с помощью автоматизированной информационной системы обязательного страхования, созданной в соответствии
с указанным федеральным законом.
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Фото: Unsplash
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