Как оформить электронный полис ОСАГО через интернет

Рассказываем, как выбрать надежную страховую компанию и не нарваться на мошенников.

Что такое электронное ОСАГО

ОСАГО — обязательное страхование гражданской ответственности автовладельцев. В случае аварии по вашей вине страховая компания возместит убытки и ущерб, которые вы причинили другому автомобилю, жизни и здоровью людей.

Электронный полис ОСАГО (e-ОСАГО) — тот же полис, только в электронном виде. Его оформляют и оплачивают через интернет, а получают в PDF-формате на электронную почту или в личном кабинете на сайте страховой компании.

Бумажные полисы ОСАГО имеют серию EEE, электронные — XXX. Бумажные бланки розовые, а электронные бывают разного цвета, и у каждого страховщика он свой. При этом структура бланков похожа — поля расположены в одинаковом порядке и совпадают по содержанию.

Электронный полис обладает той же юридической силой, что и бумажный. ОСАГО и e-ОСАГО, стоят одинаково и отличаются только форматом.

Преимущества e-ОСАГО

Сайты работают круглосуточно без праздников и выходных. Вам не придется отпрашиваться с работы, ехать в офис страховой компании, стоять в большой очереди. Оформить ОСАГО можно за 10–15 минут.

Отсутствие трат на ненужные дополнительные страховки. Например, страховой брокер может отказаться оформлять полис ОСАГО, пока вы не купите страховку от несчастного случая. На сайте такой ситуации не возникнет. Вы купите только то, что вам нужно — электронный полис ОСАГО.

Электронный полис ОСАГО невозможно потерять или испортить. Всегда можно распечатать новый e-ОСАГО. Бумажный бланк можно случайно залить кофе, оставить на улице или его могут украсть. Во всех этих случаях придется ехать с документами за дубликатом в офис страховой компании.

Если такое случится, для подтверждения личности захватите паспорт и водительские права. Возможно, брокер спросит свидетельство о регистрации транспортного средства или диагностическую карту.

Нет дефицита бланков. Иногда у страховщика действительно заканчиваются бланки и он не может заказать новые, поскольку исчерпал квоту. Если вам отказали в страховке из-за отсутствия бланков, оформляйте электронный полис на сайте компании.

Онлайн-расчет стоимости e-ОСАГО. Чтобы выбрать самый выгодный вариант страховки, пользуйтесь калькуляторами на сайте страховщиков и оформляйте предварительные заявки на расчет. Результаты онлайн-расчетов могут отличаться от оффлайновых, но так можно сэкономить время на поездки в офисы страховых компаний и выслушивание уговоров страховых брокеров. Дома, в комфортной атмосфере, вы примете взвешенное решение.

Бумажный полис ОСАГО кажется надежнее, но это миф. Просто к бумажному формату все привыкли, а электронный есть не у каждого. Пройдет несколько лет, и на e-ОСАГО перейдет больше водителей. Электронный полис будет встречаться чаще и станет привычнее.

Инструкция по оформлению электронного полиса ОСАГО

Не торопитесь ехать в офис страховой компании, попробуйте оформить электронный полис ОСАГО. Это проще, чем кажется. Процедура не займет много времени, оригиналы документов не потребуются.

Выберите страховщика. С 1 января 2017 года страховые компании обязаны предлагать клиентам оформлять электронные полисы ОСАГО через интернет. Если на сайте страховщика нельзя заказать полис — он нарушает действующий закон. Не доверяйте этому сайту — его владельцы могут оказаться мошенниками и продавать фальшивые страховки.

Чтобы не пострадать от мошенников, выбирайте страховщика из реестра на сайте Российского союза автостраховщиков. Если компания есть в реестре, значит у нее есть лицензия на обязательное страхование автогражданской ответственности. Когда выберете компанию из реестра, кликните по ссылке — она приведет вас на страницу регистрации на официальном сайте страховщика.

Как проверить подлинность ранее купленного полиса? Позвоните в страховую компанию — номер телефона должен быть указан на сайте. Попросите представителя компании проверить, есть ли в реестре ваш полис, для этого продиктуйте его номер и серию. Если менеджер подтвердит наличие полиса, он настоящий. Если нет — подделка. В этом случае звоните в РСА по телефонам +7 (495) 641-27-85, 8-800-200-22-75.

Зарегистрируйтесь на сайте. При регистрации страховщик запрашивает контактные данные: электронную почту и номер сотового телефона. Некоторые могут сразу запросить паспортные данные и информацию о машине.

Внимательно перепроверьте, верную ли информацию вы указали. На почту или номер телефона придет код подтверждения. Введите его на странице регистрации. После того как вы подтвердите контактные данные, вы получите доступ к личному кабинету на сайте страховой компании.

Подготовьте документы. Оригиналы не нужны, подойдут копии, поэтому, чтобы вписать близких в страховку, вам не нужно забирать их водительские права. Если нет копий, попросите сделать фотографии документов и скинуть их вам, например, в одном из мессенджеров.

Для заполнения бланка ОСАГО потребуются:

паспорт;

водительское удостоверение;

свидетельство о регистрации автомобиля;

паспорт транспортного средства;

водительские права тех, кого вы впишите в страховку;

действующая диагностическая карта.

Если автомобилю меньше трех лет и вы не работаете в такси, диагностическая карта не пригодится. В противном случае вам придется пройти технический осмотр и получить действующую диагностическую карту.

Заполните виртуальный бланк. Подготовьте документы и наберитесь терпения — придется заполнить много полей.

Данные о водителе ФИО и дата рождения

серия, номер и дату выдачи паспорта

серия, номер и дату выдачи водительских прав

адрес постоянной регистрации Данные об автомобиле марка и модель автомобиля

год выпуска

мощность двигателя

серия и номер ПТС

VIN-код, номера кузова и шасси

государственный номер

Если машине больше трех лет, вам понадобится регистрационный номер диагностической карты, дата ее выдачи и срок действия. Если вы вписываете в полис других людей, необходимо указать и их данные.

Перед тем как отправить бланк, перепроверьте все поля.

Пройдите проверку страховщика. Страховая компания проверит бланк через автоматизированную информационную систему РСА. Если информация не подтвердится, страховщик отправит уведомление со списком несовпадений на вашу почту. Чтобы получить полис, вам придется исправить информацию и заново пройти проверку у страховщика.

Не указывайте неверную информацию, чтобы уменьшить стоимость страховой премии. Не изменяйте свой возраст, водительский стаж и историю происшествий на дороге. Не преуменьшайте число водителей автомобиля и мощность его двигателя. Ваш обман раскроют, когда наступит страховой случай. Страховщик откажет в страховой выплате, если найдет некорректные данные в бланке ОСАГО. Тогда возмещать ущерб пострадавшим придется не страховой, а виновнику ДТП.

На стоимость страховки также влияет бонус-малус. Бонус-малус — коэффициент, который уменьшает или увеличивает стоимость страхового полиса в зависимости от истории страховых случаев страхователя.

Оплатите e-ОСАГО. Страховые компании предлагают расплатиться банковской картой, иногда — электронными деньгами.

Не забывайте про мошенников. Перед тем как вводить платежные данные, проверьте, защищена ли страница оплаты. В адресной строке должен стоять знак замка.

На странице нет замка Страница не защищена, а значит ваши платежные данные могут попасть к злоумышленникам. Откажитесь от опасного платежа и выберите страховщика с надежным сайтом. На странице есть замок Смело оплачивайте полис ОСАГО. После оплаты он придет в формате PDF на вашу электронную почту и появится в личном кабинете на сайте страховщика.

Распечатайте полис. Распечатку положите в бардачок автомобиля. Если вас остановит инспектор ГИБДД, он проверит e-ОСАГО через систему МВД России или сервис РСА по VIN-номеру автомобиля. Инспектор может попросить показать распечатанный вариант, и если его нет, оштрафовать на 500 рублей.

Чек-лист по оформлению e-ОСАГО

Найдите страховую компанию из списка на сайте РСА. Перейдите из реестра на сайт страховщика. Зарегистрируйте личный кабинет. Оформите заявку, указывая достоверные данные. Оплатите полис и распечатайте его.

Фото: unsplash.com, «За рулем», depositphotos.com, РСА