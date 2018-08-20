Должна ли быть цветной распечатка е-полиса ОСАГО?

Вопросы обязательной «автогражданки» активно обсуждаются на форуме «За рулем». Среди них встретился и такой: обязательно ли нужно распечатывать оформленный через интернет полис в цвете? Отвечает эксперт ЗР.

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Впервые заказал себе электронный полис ОСАГО. Мне на e-mail пришло письмо с вложением — полис ОСАГО в формате pdf. ­Обязательно ли нужно распечатывать в цвете?

Отвечает Павел Леонов, редактор:

В Правилах дорожного движения (статья 2.1.1) закреплено, что вы должны не только иметь полис ОСАГО, но и возить его с собой.

Если полис электронный, то с формальной точки зрения возить с собой его распечатку не нужно, так как у сотрудников ГИБДД должна быть возможность проверить наличие у вас страховки через систему АИС РСА — достаточно сообщить им серию и номер.

Но на всякий случай лучше возить с собой распечатку электронного полиса. Вполне достаточно черно-белого варианта.

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Фото: ТАСС