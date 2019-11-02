Штраф за езду без ОСАГО повысят в 7 раз

Многие автовладельцы задумываются над тем, как доработать свою машину: добавить новую опцию, к примеру. Читатель «За рулем» решил установить в свой автомобиль люк и попросил разъяснить, нужно ли легализовывать такой тюнинг и как это сделать. Наши эксперты всегда готовы помочь.
На платных дорогах в России работает отдельная служба — ОССП (Объединенные системы сбора платы). Ее задача (помимо того, чтобы собрать с нас деньги) — обеспечить нам же быструю, комфортную и, главное, безопасную дорогу. Для этого операторы принимают тревожные звонки и благодарности, отвечают на жалобы и «деликатные вопросы»...
Поездка в городе часто напоминает ралли по бездорожью. То и дело приходится уворачиваться от препятствий, «заботливо» подготовленных коммунальными службами. Автоюрист Александр испытание не прошел — заехал в глубокую лужу и разворотил подвеску. Но чинить машину за свой счет он не собирался.