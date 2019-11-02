Штраф за езду без ОСАГО повысят в 7 раз

Депутаты хотят, чтобы сумма штрафа равнялась средней стоимости полиса ОСАГО.

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Езда на автомобиле без застрахованной автогражданской ответственности, то есть без полиса ОСАГО, скоро будет обходиться слишком дорого. Чаще всего без полисов ездят те, кому нужно перегнать автомобиль или воспользоваться им разово. Таким образом, предусмотренный за езду без ОСАГО штраф становится выгоднее покупки полиса, найма эвакуатора или такси. Депутаты решили заставить водителей относиться к поездкам и окружающим участникам дорожного движения более ответственно.

Возмещение ущерба пострадавшим в ДТП должно быть гарантировано наличием полисов ОСАГО абсолютно у всех водителей. Чтобы автомобилисты перестали совершать поездки без предварительного страхования своей гражданской ответственности, депутаты Госдумы предлагают увеличить штрафы за данное нарушение с 800 рублей до суммы, эквивалентной средней стоимости полиса ОСАГО, пишут «Известия». В частности, эта мера о обсуждалась рабочей группой Госдумы по совершенствованию закона об ОСАГО.

Алексей Изотов, член комитета Госдумы по финансовому рынку, настаивает, чтобы сумма штрафа за езду без ОСАГО была повышена до 5400 рублей — такова средняя стоимость страховки гражданской ответственности. То есть штраф будет увеличен почти в 7 раз. Депутата поддерживают данное решение и находят предлагаемую сумму штрафа вполне логичной и обоснованной, лишающей смысла езду без полиса ОСАГО в принципе.

Соответствующий законопроект пока не разработан. Это будет сделано после обсуждения нововведения с соответствующими министерствами и ведомствами.

За аккуратную езду водителей предлагают поощрять. Но пока толком не придумали, как.

Фото: АГН «Москва»