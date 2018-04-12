Дилеры ждут ажиотажного спроса на автомобили

Ситуация с падением цен на нефть диктует новые правила игры и в других отраслях экономики, и автопроизводители к ним готовятся.

Из-за ослабления нацвалюты автоконцерны думают о пересмотре рублевых цен, но если это произойдет, повышение будет плавным, а не резким, как в случае с ценами на нефть. Сначала, полагают аналитики, будет не прямое подорожание, а завершение действия акций и программ поддержки, что в итоге увеличит конечную стоимость покупки для потребителя. Ведь скидки всегда были инструментом неявного изменения цен.

Купить автомобиль по старой цене уже сейчас практически невозможно, но дилеры все равно ждут ажиотажного спроса перед массовым обновлением прайс-листов, пишет «Коммерсант». Пересмотр цен ожидают не раньше апреля, о чем предупреждал на итоговой пресс-конференции в январе этого года председатель Комитета автопроизводителей AEB Йорг Шрайбер. Хотя, когда он это говорил, не было речи о резком падении цен на нефть и сопутствующих факторах. При нынешней ситуации цены на автомобили могут подскочить на 2–8%, несмотря на общее падение спроса.

Рост цен усугубит ситуацию с продажами, которые и так невелики, поэтому автопроизводители будут корректировать цены с большой задержкой. Опыт кризиса 2014–2015 годов показал, что те, кто резко поднял цены, проиграли, выиграли же те, кто повышал их медленнее других, например, Hyundai.

В целом же пересматривать ценники придется, а ослабление рубля — хороший и понятный повод. Рубль зависит от цен на нефть, поэтому рынок подождет некоторое время. Автопроизводители замерли в ожидании и смотрят друг на друга и на развитие ситуации.

Даже высоколокализованные компании зависят от цен на сырье и импортную продукцию от некоторых поставщиков. Поэтому о смене прайс-листов заговорили даже на АВТОВАЗе.

Пока же все ждут оживления спроса, ведь покупатели тоже следят за ситуацией и должны понимать, что дальше будет только дороже. Ситуативный спрос уже ощутили в BMW, Mercedes—Benz и Mitsubishi. Хотя аналитики подозревают, что клиентам требуется еще пара недель на раскачку, для того чтобы «созреть» к покупке в преддверии роста цен. Так, в 2014 году два месяца ушло на то, чтобы клиенты поняли, что рост цен не кратковременный, а это начало поэтапного повышения.

Рост цен может привести и к еще одной неприятной ситуации — вымыванию с рынка импортных моделей с низкими продажами, а значит, конкурировать между собой на российском рынке останутся лишь локализованные производители с небольшим предложением моделей.

Аналитики прогнозируют, что на возвращение цен на нефть к уровню 60–65 долларов за баррель может уйти не менее полугода.



Фото: ТАСС