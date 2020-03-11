Минфин: цены на бензин не снизятся. Но и не вырастут

Обвал нефтяных котировок не скажется на ценах, считают в ведомстве.

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На фоне неспокойного рынка нефти Минфин тем не менее не ждет ни снижения, ни роста цен на бензин, заверил замминистра Алексей Сазанов. В США они обычно в таких ситуациях снижаются, но в России этого не произойдет.

Ранее это же пообещал министр энергетики России Александр Новак. Сохранять стабильность стоимости топлива при изменении цен на мировых рынках позволяет ранее введенный правительством демпфирующий механизм.

«Я считаю, что правительством был создан эффективный инструмент в середине 2018 года, который сегодня очень эффективно работает — вот уже полтора года. Он позволяет те колебания, которые мы ощущаем на мировых рынках, сглаживать и нивелировать изменение цен на мировых рынках как в сторону увеличения, так и в сторону снижения. Цены у нас стабильные, и [их рост] не превышает уровень инфляции», — передает его слова ТАСС.

Напомним, цены на нефть обвалились с прошлой недели из-за того, что страны ОПЕК+ не смогли договориться о продлении сокращения добычи после марта. 9 марта цены одномоментно рухнули сразу на 30% — до 31 доллара за баррель, но позже чуть отыграли назад до отметки 38 долларов за баррель.

В Минэнерго говорят, что нефтяные цены после обвала могут восстановиться лишь через несколько месяцев. Аналитики прогнозируют, что максимум через полгода цены вернутся к уровню 60–65 долларов за баррель.

Падение цен на нефть повлекло существенное снижение курса рубля. Что касается автоконцернов, то они к этому очень чувствительны, и если ситуация в ближайшее время не восстановится, цены на машины поползут вверх.

Наша страна находится в середине рейтинга по доступности топлива для населения. Возглавляет его — Казахстан, а самый дорогой бензин в Нидерландах.



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