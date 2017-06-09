Наша страна находится в середине рейтинга по доступности бензина для населения.

На основе данных статистики стран Европы аналитики РИА Новости составили рейтинг доступности топлива для населения. Учитывались цены на бензин с октановым числом 95 по состоянию на середину января 2020 года. Для Украины и Казахстана — по итогам декабря 2019-го, а для Норвегии — по итогам ноября 2019 года. Потом все цены были пересчитаны на рублевый эквивалент.

Если не привязываться к зарплате, самый дешевый бензин оказался в Казахстане, там литр 95-го стоил 27,7 рубля, Россия на втором меcте — 45,8 рубля за литр. Третье место заняла Белоруссия — 51 рубль, четвертое — Украина, 71,8 рубля. В «пятерку» по дешевизне топлива также вошла Румыния — 75,4 рубля. Далее в рейтинге расположились, в основном, страны Восточной Европы, имеющие относительно низкие цены на топливо.

Самый дорогой бензин в Нидерландах — 117,7 рубля за литр, в его цене заложены очень высокие налоги. В пятерку стран с самым дорогим бензином также вошли Дания — 112,8 руб., Греция — 111,4 руб., Норвегия — 111,3 руб., и Португалия — 106,1 рубля.

Дизельное топливо дешевле всего можно было купить также в Казахстане — по цене 44,8 рубля за литр, на втором месте — Россия — 48 руб. за литр, далее следуют Люксембург — 82,5 руб., Австрия — 83,8 руб., и Испания — 86,1 руб.

Наиболее дорогое дизтопливо в Швеции — 109 рублей, а также Великобритании — 106,6 руб., Норвегии — 105,4 руб. и Италии — 102,5 рубля.

А теперь наиболее интересная часть исследования — о доступности бензина. А именно, аналитики подсчитали, сколько литров можно приобрести на среднюю зарплату в стране.

Тут Россия заняла 17-е место (из 32 стран), исходя из среднемесячного заработка населения, с показателем 884,4 литра 95-го бензина. Казахстан с его самым дешевым топливом занимает 16-е место — 974,1 литра. Украина на последнем месте — 311,7 л, а Белоруссия на 29-м — 550,2 литра. Аутсайдерами рейтинга, помимо Украины и Белоруссии, также стали Болгария, Латвия и Словакия.

Возглавил рейтинг по доступности бензина Люксембург — жители этой страны при стоимости 95-го бензина 86,4 рубля могут приобрести на свои средние зарплаты 2776,3 литра. Норвежцам на среднюю зарплату доступно 2251,8 литра, австрийцам — 2122,7 литра. В этих странах зарплаты одни из наиболее высоких в Европе.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС