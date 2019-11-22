Подсчитали, на чем дешевле ездить: бензин, газ или электричество?

В принципе, все ожидаемо — на бензине дороже, чем на газе, а на газе дороже, чем на электричестве. Но тут приведены реальные выкладки. О расчетах рассказала главный аналитик центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при Правительстве России Ирина Сосенкина.

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Эксперт отмечает, что при среднем пробеге автомобиля в 17,5 тысяч километров в год в неделю он проезжает около 335 километров. В городе бензина расходуется в среднем около 9 литров на 100 километров, в неделю выходит 1310 рублей. Пропан-бутан популярнее метана, поэтому взяли в расчет этот газ — относительно бензина он на 40–45% дешевле, но его расход также больше примерно на 15–20%. В целом ездить на газе все равно экономичнее: траты в неделю на газовое топливо составляют около 725 рублей, рассказывает об исследовании РИА Новости. Однако перевод автомобиля на газомоторное топливо тоже стоит денег — порядка 40–50 тысяч рублей.

При сравнении с электромобилями эксперт использовала две модели — Lada Vesta и Nissan Leaf. Учитывались еженедельные затраты на топливо и электроэнергию. Хотя с электроэнергией не все так просто — существуют бесплатные зарядки, а при использовании собственной розетки следует учитывать тарифы в регионах. Поэтому взяли среднероссийский тариф на электроэнергию. Получилось, что расход бензина на Lada Vesta составляет 9,3 литра на 100 км в городе, стоимость бензина в неделю составляет чуть выше средней — 1355 рублей, а если Vesta на пропан-бутане, придется потратить порядка 750 рублей. Nissan Leaf для преодоления тех же 335 км потребует 2,2 полных зарядки в неделю, при этом на 100 километров потребуется порядка 25 кВт.ч электроэнергии, а для преодоления 335 километров нужно 84 кВт.ч, или около 300 рублей, если брать среднюю цену на топливо.

Правда, стоят электромобиль гораздо дороже — цена новой Лады Весты начинается от 607 тыс. рублей, а электромобиль Nissan Leaf обойдется минимум в 2,97 млн рублей.

Эксперт не учла в своем исследовании, что две трети российских АЗС еще и обманывают покупателей и недоливают бензин.



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