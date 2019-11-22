Прибор для определения качества бензина поместится в дамскую сумочку

Новое устройство для экспресс-анализа качества бензина изобрели новосибирские студенты.

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Студенты Новосибирского авиационного колледжа создали прибор, который за считаные секунды определяет качество топлива. Состоит он из осветительной и измерительной призм и работает следующим образом: несколько капель жидкости наносится на стекло, и на шкале отображается октановое число.

Корпус прибора будут печатать на 3D—принтере. Он дешевле и компактнее существующих на рынке аналогов, например ОКТИС-2. По предварительным подсчетам, стоить такое устройство может 2000 рублей — промывка топливной системы обойдется гораздо дороже.

Запустить в производство прибор планируют через полгода, сейчас его активно дорабатывают. Со временем студенты его усовершенствуют, чтобы он определял качество масла и антифриза.

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