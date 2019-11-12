Новый прибор для оценки б/у машин: сканирование кузова за минуту

Сканер с программой на основе искусственного интеллекта «просветит» кузов и увидит все повреждения, даже скрытые.

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Сотрудники испытательной организации TÜV для подготовки своих отчетов тщательно осматривают автомобили, например, для документирования повреждений после аварии или в результате негативного воздействия суровых погодных условий. Порой это занимает немало времени, поэтому стартап Adomea, недавно перешедший во владение испытательной организации, разработал новый автомобильный сканер, который существенно облегчит задачу экспертов. Прибор называется MIKo (мобильная идентификационная система для автомобильных поверхностей), с его помощью в течение минуты можно просканировать поверхность кузова и обнаружить любой скол, вмятину или царапину, например крохотный след от града.

Кроме того, новая технология ускорит процесс возврата автомобиля при лизинге или аренде, позволяя быстро и качественно оценить его состояние. До сих пор любые повреждения транспортных средств эксперты выявляли вручную или с помощью простейшей аппаратуры.

Руководитель отдела автоуслуг и экспертизы в TÜV Rheinland Андреас Блекер уточнил возможности оцифрованного «эксперта». Он отметил, что опыт специалистов людей будет по-прежнему востребован, например, для определения фактического размера ущерба с использованием данных. Но они будут систематически обучать систему, чтобы в будущем она сняла с них эту задачу и могла сама безошибочно определять величину ущерба. Тогда у эксперта-человека останется больше времени для проверки салона и оценки работоспособности всех механизмов. Хотя есть подозрение, что постепенно все больше этих задач будет выполнять искусственный интеллект. И этот прибор только первая ласточка.

Отечественные специалисты готовят новый сервис помощи водителям: если система заподозрит, что с человеком за рулем что-то не так, она сможет остановить автомобиль, заглушить двигатель и даже вызвать помощь.



Фото: TÜV Rheinland