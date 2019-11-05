Система помощи пожилым водителям: наша разработка

Российские ученые создали новый сервис помощи водителям: если система заподозрит, что с человеком за рулем что-то не так, она сможет остановить автомобиль, заглушить двигатель и даже вызвать помощь.

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О новом сервисе помощи водителям, который может появиться уже к 2022 году, рассказали в НТИ «Автонет». Это будет система, состоящая из нескольких высокочувствительных датчиков, которые смогут отслеживать состояние человека, находящегося за рулем. Также она подключается к калибратору мобильного телефона, измеряет пульс, а также скорость движения во всех направлениях, у нее акселерометры и процессоры, благодаря чему она отличит нормальную активность от внезапного падения или потери сознания — по крайней мере так заявляют.

В случае фиксации проблем система вызовет помощь или даже самостоятельно заглушит и припаркует автомобиль, включит аварийку благодаря объединению с системами управления транспортным средством. Это будет устройство, которое подключается к автомобилю, а приобрести его можно будет у дилера на этапе покупки транспортного средства как допоборудование, сообщает РИА Новости. Кроме того, эту систему можно интегрировать с системой экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС, благодаря чему удастся быстро вызвать скорую помощь.

Устройство наверняка пригодится пожилым или страдающим сердечными заболеваниями водителям. По статистике, пожилых людей в России становится все больше, а значит, и пожилых водителей. Так, если в 2012 году доля населения старше 75 лет составляла около 6%, то к 2050 году уже каждый десятый россиянин перешагнет этот возрастной рубеж. Поэтому данная опция окажется для многих очень актуальной.

Напомним, в декабре прошлого года водителю ПАЗа стало плохо за рулем, он потерял сознание и в результате пострадали 16 человек. Самого шофера доставили в больницу, но спасти его так и не удалось.



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