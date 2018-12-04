Сердечный приступ водителя привел к ДТП

В аварии автобуса, причиной которой стал сердечный приступ водителя, пострадало 16 человек. Сам водитель погиб.

Сегодня утром в городе Вичуга Ивановской области на улице Пролетарская произошла авария с участием маршрутного автобуса, водитель которого потерял сознание во время движения. Автобус марки ПАЗ на полном ходу снес забор и врезался в дерево.

«Дорожно-транспортное происшествие зарегистрировано около 7:45 на улице Пролетарская в Вичуге. Пассажирский автобус двигался по маршруту, когда водителю внезапно стало плохо. Мужчина потерял сознание, и транспортное средство выехало на полосу, предназначенную для встречного движения. Затем автобус, оставшийся без управления, совершил наезд на дорожное ограждение и на дерево», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ивановской области.

В аварии пострадали 16 человек. Сам водитель, возраст которого составлял 56 лет, скончался в больнице, куда его доставили работники скорой помощи. Причиной смерти мог стать сердечный приступ, но не исключено, что мужчина умер, в том числе, и из-за полученных ранений.

«Общее количество пострадавших — 16, из них трое несовершеннолетних: девушки 16 и 17 лет и 4-летний ребенок. Характер травм, в основном, — ссадины, ушибы, и у троих пострадавших — переломы. Госпитализированный водитель транспортного средства в больнице скончался, причина смерти 56-летнего мужчины, по предварительным данным, может быть не связана с полученными в аварии травмами», — рассказали о пострадавших в МВД.

В данный момент ведется расследование причин аварии и устанавливаются все обстоятельства случившегося. К расследованию подключились и работники прокуратуры, которые начали проверку по исполнению законодательства о безопасности дорожного движения и перевозок пассажиров.

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Фото: УМВД России по Ивановской области