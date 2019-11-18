Минпромторг: на АЗС топливо недоливают!

Две трети российских АЗС уличили в обмане покупателей. Недолив топлива на заправках превышает норму в два-три раза, считают в Минпромторге.

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Фактический недолив топлива на автозаправках в России превышает норму в два-три раза, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга. Эти данные основаны на результатах проверок 2019 года. Эксперты выявили, что при измерении налива 10 л образцовым мерником фактический недолив составлял от 50 до 90 мл при допустимой норме не более 25 мл. При измерении налива 50 л при норме не более 125 мл фактически недолив составлял уже от 200 до 300 мл. И это не единичные случаи: по данным Минпромторга, две трети АЗС недоливают топливо.

В связи с этим Росстандарт разработал и внес в правительство законопроект об оборотных штрафах за недолив топлива. Касается он не НПЗ, а только автозаправок, чтобы те не пускались на хитрости и не донастраивали оборудование таким образом, чтобы «экономить» топливо при заливе и получать от этого сверхприбыль. То есть основная цель инициативы — предотвращение противоправных действий.

Оборотные штрафы стимулируют владельцев заправок следить за оборудованием и сотрудниками, чтобы исключить факты мошенничества и добиваться того, чтобы топлива отпускалось ровно столько, за сколько было заплачено клиентом.

Оборотные штрафы уже применяются за несоответствие топлива требованиям технического регламента, и эта мера оказалась очень эффективной — нарушения физико-химических показателей топлива с 2015 года снизились с 20 до 8,8% (по итогам проверок девяти месяцев 2019 года).

В Минпромторге определили штраф за недолив в размере 1% от выручки АЗС за предыдущий год, но не менее 500 тыс. рублей. Повторно выявленное нарушение повлечет увеличение штрафа до 3% — до суммы размером не менее 2 млн рублей.

Недавно в Росстандарте рассказали, каким образом контролируют АЗС. Проверки касаются не самих колонок, а их связи с центральным процессором АЗС и кассовыми аппаратами, именно на этом уровне происходит «утечка» топлива, которая ведет к обману покупателей.

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