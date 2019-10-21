Процент недолива: АЗС будут проверять как игровые автоматы

В Росстандарте рассказали, какие приборы будут при этом использовать.

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В Росстандарте разработали методы борьбы с недоливом топлива на автозаправочных станциях. Известно, что проверки будут касаться не самих колонок, а их связи с центральным процессором АЗС и кассовыми аппаратами, так как обман системы происходит именно в этом звене.

Контроль будет вестись в ходе закупок под видом обычного покупателя, но проверяющий будет вооружен специальным прибором, который способен определять расхождения в количестве оплаченного и залитого в бак топлива с точностью до 1%. Данный прибор находится в разработке. Также вводится новый ГОСТ, который не позволит применять на АЗС вредоносные приспособления и программное обеспечение, влияющие на работу расходомеров.

«Программа может быть настроена так, что на любом пистолете устанавливается конкретный процент недолива. Помните, была такая проблема с процентом выигрыша в игровых автоматах? То же самое и здесь. Индикатор покажет вам 30 литров, но на самом деле в бак попало 29,7 литра, а если показывает 60 литров — 59,4 литра, и так далее. Это немного, и датчик в баке эту разницу даже не поймает. Если приехать на заправку на автомобиле с символикой Росстандарта, мы увидим, что все бьется: купили 20 литров, залили 20 литров. Чтобы увидеть, как дела обстоят на самом деле, существуют два варианта — „тайный покупатель“ и неожиданный визит проверяющих, в ходе которого они предлагают запустить конкретные ТРК и с помощью специального мерника смотрят, сколько топлива в реальности отпущено», — рассказал в интервью РГ глава Росстандарта Алексей Абрамов.

Росстандарт намерен взять опыт борьбы с обманывающими игровыми автоматами и использовать его при контроле работы АЗС. Проверяться будет вся система отпуска топлива АЗС, включая связь колонок с оператором, а не только сами колонки, управление которыми происходит удаленно.

Планируется заменить также ГОСТ, который регламентирует работу АЗС с 1989 года. В нем предусмотрена весьма большая допустимая погрешность при отпуске топлива и нет защиты от применения вредоносного программного обеспечения, влияющего на работу расходомеров. В новом ГОСТе АЗС будут признаны измерительной системой, а значит будут подлежать периодическим проверкам.

Для проведения проверок АЗС потребуются и изменения в законодательстве. Сегодня проверить можно только те заправки, на которые поступили жалобы, и то лишь с согласия Генеральной прокуратуры. Соответствующий законопроект, упрощающий процедуры проверок, уже готовится и скоро его внесут на рассмотрение правительства. Также готовятся изменения в КоАП, которые введут оборотные штрафы за недолив. Подобная мера показала свою эффективность при контроле качества продаваемого топлива: объем контрафакта сократился с 2015 года с 20% до 8,8%.

На недоливе в России были пойманы 20% существующих АЗС, что дает право говорить о распространенной практике обмана автомобилистов.

Фото: Фото: Егор Алеев/ТАСС