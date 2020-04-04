Автомобиль во время эпидемии: стоит ли думать о новом?

Россия сидит на карантине: уже остановились автозаводы, одни дилерские центры переходят на онлайн-продажи автомобилей, другие на время закрылись. Да еще и курс рубля упал из-за обвала цен на нефть…

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Журналисты «За рулем» и специалисты аналитического агентства «Автостат» решили узнать, как эти факторы влияют на ваши планы по покупке автомобиля (нового или с пробегом). Поэтому с 27 марта по 2 апреля у нас на сайте прошел опрос «Рубль упал, вирус разгулялся. Вы машину собираетесь покупать?», в котором приняло участие более 1400 человек.

Как показали результаты исследования, 42,2% респондентов считают, что сейчас не время для такой покупки, поскольку есть более важные вещи. 43,8% участников опроса признались, что их останавливает финансовый вопрос: «Денег как не было, так и нет», — ответили 29,9%, еще 13,9% опрошенных не хотят связываться с кредитами.

А практически каждый десятый (10,1%) согласился, что сейчас — самое время покупать машину, пока цены на автомобили не взлетели. А вот 2,5% респондентов ответили, что хотели бы купить автомобиль, но откажутся от этого только потому, что боятся подцепить коронавирус и «лучше посидят дома». Еще 1,4% созрели до приобретения личного транспорта, поскольку «в общественном сейчас ездить опасно».

Комментирует Азат Тимерханов, руководитель пресс-службы аналитического агентства «Автостат»:

Рассматривал объявления на вторичке, но не нашел нормальных вариантов по иномаркам с пробегом. Тогда решил рассмотреть покупку нового автомобиля, но уже отечественной марки. К тому же программы господдержки еще действуют!

В итоге купил по программе «Семейный автомобиль» новую Весту SW — считайте, что уже сэкономил 10%. А еще удалось найти машину, выпущенную в декабре 2019 года, на которую распространяются скидки, а дилер в подарок устанавливает сигналку с автозапуском. В общем, более 100 тысяч рублей я выгадал!

Комментирует, обозреватель «За рулем»:

— Мне кажется, что увязывать важность покупки с нынешними катаклизмами немножко неправильно. Если человек действительно собирался купить машину, но просто слишком долго раздумывал, а тут налетели вирусы, нефтяные скандалы и биржевые курсы в одном флаконе, то бежать в автосалон нужно было в первый же день, когда рубль ощутимо подпрыгнул. В этом случае можно было рассчитывать на прежние цены, не связанные с курсом валюты. А сейчас ждать снижения курса, скорее всего, не стоит. Да и автозаводы повсюду остановились. Поэтому предугадать, когда все это вновь заработает и почем тогда будут машины, почти невозможно. Уверен, что они подорожают. То же, кстати, относится и к подержанным машинам. Те, кто хотел их продать, сейчас не торопятся, цены наверняка подрастут.

Из перечисленных выше ответов повеселили юмористы, собравшиеся покупать машину из-за опаски подцепить что-то нехорошее в трамвае… Прямо как в древнем анекдоте про грузина, которому сын-студент пожаловался, что ему стыдно ездить на Волге, поскольку все остальные ездят на автобусе, и он при этом сильно выделяется… Грузин прислал ему кучу денег и записку: «Купи автобус — нэ выдэлайся!»

А насчет того, что сейчас есть дела и поважнее, согласен с 42% респондентов. Гулять с собакой, по крайней мере, разрешено, а вот можно ли будет подходить к машине — дело темное…

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Фото: Depositphotos и из архива «За рулем»

Инфографика: «Автостат»