«Газпромнефть-СМ» присоединилась к международной акции «Диктант Победы»

Сотрудники «Газпромнефть – смазочные материалы» приняли участие в «Диктанте Победы»

Это крупнейший просветительский проект, посвященный событиям Великой Отечественной войны. Мероприятие прошло на 26 тысячах площадок во всех регионах России, а также в 58 странах мира.

Представители всех производственных площадок «Газпромнефть-СМ» присоединились к акции, которая направлена на сохранение исторической памяти. Участники проверили знания о событиях 1941–1945 годов, ответив на вопросы о ключевых датах и героях военного времени.

Компания на системной основе поддерживает различные просветительские инициативы, а также становится организатором собственных региональных проектов. Среди них экологические лекции и мастер-классы, образовательные мероприятия для школьников и студентов, профориентационные встречи и экскурсии для абитуриентов в Омской и Московской областях.

Справка

«Газпромнефть – смазочные материалы» – дочернее предприятие «Газпром нефти», специализирующееся на производстве и реализации масел, смазок и технических жидкостей. Один из лидеров рынка смазочных материалов. Продукция «Газпромнефть – смазочные материалы» выпускается на собственных производственных площадках. Ассортимент включает более 1000 наименований продукции для всех секторов рынка.

«Диктант Победы» – просветительско-патриотическая акция, которая проводится с 2019 года. Задания в 2024 году посвящены 80-летию полного освобождения Ленинграда, одному из ключевых этапов освободительной миссии Красной Армии – выходу советских войск на границы СССР, юбилеям писателей-фронтовиков, а также другим памятным датам. «Диктант Победы» перевели на пять языков: английский, французский, арабский, китайский, испанский.