Sportage, RAV4, Tiguan — что дешевле в эксплуатации? — журнал За рулем

Sportage, RAV4, Tiguan — что дешевле в эксплуатации?

На страховку больше всего потратитесь с Тойотой, а «кушать» больше всего любит Киа.

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Цена, которую вы отдаете за автомобиль при покупке, далеко не всегда является мерилом его истинной ценности. Три популярных кроссовера сравнили по эксплуатационным затратам за пять лет — аналитическое агентство «Автостат» подсчитало средства, затраченные на владение каждым из автомобилей в течение пяти лет. Чтобы максимально уравнять условия, в расчет принимались машины со 150-сильными моторами, АКП и полным приводом.

В плане страховки самым затратным оказался Toyota RAV4: на полисы каско и ОСАГО владельцы потратят около 460 тыс. рублей, тогда как владельцы Volkswagen Tiguan примерно 291 тыс. рублей, а хозяева Kia Sportage — всего 216 тыс. рублей. Зато «Рафик» успешно экономит топливо: за пять лет он потребует сумму в 280 тыс. рублей, при этом Tiguan — уже 315 тыс. рублей, а Kia Sportage — и вовсе 385 тыс. рублей.

Средства на покупку зимних и летних шин (от 64 до 75 тыс. рублей) и техобслуживание (от 80 до 96 тыс. рублей) все три кроссовера расходуют примерно одинаково, но по остаточной стоимости паритета нет: если RAV4 и Tiguan за пять лет потеряют в цене около полумиллиона, то Sportage — более 600 тыс. рублей.

В итоге лидером выходит Volkswagen Tiguan — за пять лет владельцу нужно будет вложить в него 1 300 720 рублей, ежемесячно тратя в среднем 21 678 рублей при стоимости каждого километра пути в 13 рублей. Обладание Kia Sportage чуть дороже: 1 383 387 рублей за весь срок, 23 056 рублей в месяц и 13,8 рубля за каждый километр. А Toyota RAV4 за пятилетку «съедает» 1 526 032 рубля, за месяц — 25 433 рубля, а каждый километр — 15,3 рубля.

Коллаж: «За рулем»

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