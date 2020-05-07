Китайцы в России: 2 лидера, 2 догоняющих и остальные

Лет пятнадцать говорят, что «китайцы» вот-вот «порвут» российский авторынок. Почему этого не произойдет в ближайшее время, объясняет эксперт «За рулем». Впрочем, минимум у двух марок есть шансы изменить ситуацию.

Вы к нам надолго?

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Сегодня увереннее всех чувствуют себя Haval и Geely. Они выпускают самые технологичные машины и имеют серьезные планы по развитию. Chery фонтанирует новинками и даже анонсирует запуск в России премиального суббренда Exeed. Только без локальной площадки сложновато конкурировать, а потому только третье место, причем с приличным отставанием.

«Лезет вверх» Changan (+86% за прошлый год), машины и технологии которого оставляют приятное впечатление. Конструктивные недоработки есть, но увиденное в лабораториях заставляет поверить в скорый рывок.

Для покупки остальных «китайцев» нужно иметь известную смелость. Долго ли они задержатся в России и обеспечат ли покупателям поддержку после ухода. Готовы рискнуть миллионом-другим? Тогда для вас уже знакомые в России марки FAW, DFM, Zotye, HTM, Brilliance и Foton. Есть и новички — JAC и GAC. Пикап JAC T6 и кроссовер GAC GS8 были у нас на тестах и в целом оставили приятное впечатление. Но эти производители пока только прощупывают обстановку.

«Порвать» российский рынок «китайцы» за 15 лет так и не смогли. Даже с учетом успехов за последний год Хавейла и Джили. Но общая динамика положительная — машины из Поднебесной становятся популярнее, им больше доверяют. По технологиям они не отстают от Кореи и Японии. Дизайн стал самобытным и интересным. Наворотов — не меньше, чем у одноклассников. А цены пока ниже, чем у конкурентов из других стран.

Но и поработать есть над чем. В большинстве случаев нужно:

снизить аппетит турбомотора

сделать роботизированные коробки менее тугодумными

научиться лучше настраивать подвеску.

И да — статус «ездит на китайце» пока многих отпугивает.

Знаковые для российского рынка китайские машины Если делать выборку по китайскому рынку и китайским моторшоу, можно сбиться со счета. Причем львиную долю займут плагиат и амбициозные проекты электромобилей. От нас это далеко, и компания намного скромнее. Знатоки без труда узнают всех по фотографиям. Chery Amulet — первый бестселлер из «китайцев». И единственный, попавший в топ‑25 рынка за все годы (2007). Продажи существенно упали после провального краш-теста.

Geely Atlas — самый популярный автомобиль китайского происхождения на нашем рынке за прошлый год: продано 7536 машин.

Haval F7 — первенец первого собственного завода китайской марки в России. А его модификация F7x (вместе с Renault Arkana) стала основоположницей сегмента доступных кросс-купе.

Haval H9 с момента своего появления и до настоящего времени остается самым дорогим «китайцем» на нашем рынке (2,6–2,8 млн рублей).

Great Wall Hover — первый по-настоящему качественный китайский автомобиль в России, реальная замена ульяновскому Патриоту. Представлен у нас с 2005 года и еще не прощается.



С чего все началось

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В начале девяностых Россия открыла границы, и к нам повезли подержанные иномарки. ­Мы узнали, что «немцы», «японцы» и «американцы» лучше Жигулей с Волгами. Корейские марки попали под другую волну, предложив доступные новые иномарки. С китайскими машинами в России начали знакомиться только в середине двухтысячных и на иных условиях.Расчет был верен: спрос колоссальный, расхватают всё — нужно лишь цену нормальную дать. Сработало! В 2007 году фирма Chery в 3,5 раза увеличила продажи, реализовав 37 тысяч машин. Это было 13-е место среди иномарок, а лифтбек Amulet (локализованный на Автоторе) вошел в топ‑25 самых популярных моделей. Позади остались даже Volkswagen и Skoda.У других «китайцев» абсолютные показатели были не столь впечатляющими, хотя в относительных величинах поднялись на 30–79%. Great Wall вырос с 4,8 до 6,2 тысяч, BYD и Hafei продали 2,6 и 2,2 тысячи машин соответственно.

На пике В 2008 году продажи машин в России достигли пика в новейшей истории — 2,9 млн автомобилей. Но «китайцы» не отличились, хотя Great Wall и Hafei прибавили, активизировались Geely и Lifan. Наоборот, заметно просели продажи Chery после краш-теста Амулета, в результате которого машина проявила себя не лучшим образом. Chery скатился по продажам до 15,7 тысячи автомобилей, почти в 2,5 раза. Материалы по теме Почти Land Cruiser, но китайский и тоже дорогой. Берете? В 2009 году рынок обрушился из-за мирового финансового кризиса. Спрос на Chery упал ниже пятитысячной отметки. Правда, без учета 5,9 тыс. машин под брендом Vortex. Его запустил ТагАЗ для производства трех перелицованных моделей Chery — Amulet (Corda), Fora (Estina) и Tiggo (Tingo). Марка просуществовала до 2014 года, ее вершиной стали 12 тысяч автомобилей, проданных в 2011‑м. В кризисном 2009 году наиболее успешным из «китайцев» оказался Geely с результатом 7,7 тысячи автомобилей. Год спустя его сместил с пьедестала Vortex (10,1 тысячи), а с 2011 по 2018 годы бессменно на первом месте пребывал Lifan, чьи продажи в лучший год достигли 27,5 тысячи машин. В чем секрет успеха Лифана? В том, что быстрее остальных предложил покупателям кроссоверы по доступной цене? Но у Chery в модельном ряду тоже одни кроссоверы (весьма неплохого качества и вида), а такого успеха и близко нет. Да и сейчас лидирующий среди «китайцев» Haval предлагает машины отнюдь не по бросовым ценам. Всё дело в агрессивном маркетинге — главное заманить клиента. Перетягиванию покупателей за счет менеджерского красноречия способствует и тот факт, что китайские марки всё еще часто продаются в мультибрендовых дилерских центрах. Покупатель приходит в салон по рекламе одного бренда, а уже там его склоняют к другому. Поэтому нигде не рекламирующиеся автомобили Zotye продавались в 2018 году столь же успешно, как активно продвигаемые Хавейлы. Европейская сборка Материалы по теме Новый кроссовер: все плюсы и минусы (помимо цены) Haval F7 Большинство компаний из Поднебесной пытались организовывать в России сборку автомобилей. Пионеры — Great Wall и Chery — успешно зашли через калининградский «Автотор». Но дальше было много не самых удачных ходов. Great Wall перебрался в Гжель, задумывал построить завод в Елабуге, перешел на поставки импортных паркетников и внедорожников Haval. И лишь запустив в прошлом году производство полного цикла под Тулой (кстати, первым из представителей Поднебесной), смог вывести китайские автомобили на качественно новый уровень. Chery из Калининграда пошел на юг — в Таганрог и далее в Черкесск. Обе площадки ныне недействующие. Год назад ходили слухи о возвращении марки на Автотор. Там собрали несколько сотен машин, и, по последним данным, Chery ищет нового партнера. Geely побывал в Новоуральске, Черкесске, а в конце концов осел в Белоруссии. Завод «БелДжи» чувствует себя уверенно и даже примеряется к выпуску электромобилей. А сбывать автомобили планирует, в первую очередь, в России. Lifan выпускал машины в Черкесске, а после закрытия завода импортирует их из Китая. На родине марке нездоровилось и до эпидемии коронавируса — по всей видимости, дни бренда сочтены. В 2015 году объявили о строительстве завода под Липецком, но дальше проекта дело не пошло. Haval и Geely продаются лучше всех китайцев и при этом предлагают самые дорогие автомобили среди них. Выходит, цена уже не смущает покупателей? Предположу, что к концу года они окажутся близко к первой десятке, ведь по итогам января-февраля Haval был четырнадцатым, а Geely — восемнадцатым. *** Словом, за последние годы китайские машины заметно прибавили по части безопасности, надежности, комфорта и качества в целом. Появился и привлекательный дизайн. Уже нет причин опасаться покупки китайского автомобиля, особенно если речь идет о таких марках, как Haval, Geely или Chery. У них современный модельный ряд, в котором можно отыскать автомобиль на любой вкус. 11 интересных новинок из Китая — тут.

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