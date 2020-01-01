В Китае начался прием заказов на модель DaGou. Источники сообщают, что рано или поздно он доедет и до России.

Сначала предполагали, что Haval DaGou станет преемником внедорожника Haval H5 с рамным кузовом, но это оказалось не так — кузов у автомобиля несущий. Представили DaGou, что в переводе с китайского означает «большая собака», на автосалоне в Чэнду.

По габаритам он близок к Nissan X-Trail: длина — 4 620 мм, ширина — 1 890 мм, высота — 1 780 мм, расстояние между осями — 2 738 мм. Дорожный просвет — 200 мм. У X-Trail это: 4690 мм x 1820 х 1700, колесная база — 2705 мм, клиренс- 210 мм.

Яркий облик кроссовера — заслуга Фила Симмонса, бывшего дизайнера Land Rover. Оптика в автомобиле светодиодная, а диаметр колес составляет 19 дюймов.

В базовой комплектации автомобиль оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 169 л.с. и роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением, в которой предусмотрен ручной режим. Привод у автомобиля только передний.

Позже ожидается двухлитровый четырехцилиндровый турбомотор, который будут предлагать с полным приводом и блокируемым задним дифференциалом. В такой комплектации предусмотрены три специальных режима движения: Dirt, Sand и Snow.

Продажи Haval DaGou в Китае начнутся зимой, цены обещают объявить уже скоро, тогда можно будет составить представление, сколько он может стоить в России.

Идея правительства Японии создать альянс Nissan и Honda пока не нашла понимания, хотя такой альянс и поправил бы ситуацию — обе компании сейчас переживают не лучшие времена с точки зрения финансов.

Фото: Haval

