Пока в компаниях это не поддерживают. Хотя такой альянс и поправил бы ситуацию — обе сейчас переживают не лучшие времена с точки зрения финансов.

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Представители правительства Японии пытались в этом году заставить Nissan и Honda провести переговоры о слиянии. В Токио зреет обеспокоенность по поводу будущего некогда могущественного автомобильного сектора страны, пишет Financial Times.

Независимость Хонды, третьего по величине производителя автомобилей в стране с годовым объемом продаж 4,8 млн шт., в последние годы стала предметом особого внимания, поскольку в других местах консолидация усилилась. Растущий спрос на электромобили и другие расходы на новые технологии заставили автопроизводителей повсюду образовывать союзы даже до того, как пандемия погрузила отрасль в кризис.

PSA, владелец Peugeot, объединяется с Fiat Chrysler в рамках сделки, о которой было объявлено до вспышки коронавируса, а Ford и Volkswagen в прошлом году сформировали глобальный альянс ради экономии средств.

В Японии существует восемь крупных автомобильных брендов, но четыре из них — Mazda, Subaru, Suzuki и Daihatsu — связаны перекрестным владением акциями с Toyota, вторым по величине производителем автомобилей в мире. Nissan входит в проблемный трехсторонний альянс с французской Renault и с более мелким конкурентом Mitsubishi Motors, и только Honda остается единственным монопроизводителем.

Идея объединения Nissan и Honda возникла в том числе потому, что состояние альянса Nissan и Renault настолько ухудшилось после ареста в 2018 году их бывшего босса Карлоса Гона, что в какой-то момент он может вообще рухнуть, и японская компания окажется незащищенной.

Однако в Хонде не горят желанием объединиться и в качестве причины приводят сложную структуру капитала Nissan и Renault. Nissan также против этой идеи, поскольку группа сосредоточена на возвращении существующего альянса в нужное русло.

Эксперты указывают и на другие факторы, препятствующие созданию альянса Nissan-Honda. Основным из них является уникальный инженерный дизайн автомобилей Honda, из-за которого очень сложно использовать общие детали и платформы с Nissan и его партнерами. Без этого альянс не имеет смысла, так как основная его цель — экономия.

С точки зрения технологий, две компании до сих пор придерживались разных стратегий: Nissan был пионером в области технологий электромобилей, в то время как Honda и Toyota инвестировали значительные средства в автомобили с водородным двигателем.

В области беспилотных транспортных средств Renault и Nissan в партнерстве с Waymo разработали услуги автономного транспорта в Париже и Японии, в то время как Honda в этой сфере сотрудничает с подразделением General Motors.

Однако доводы доводами, но, как известно, есть политическая воля, и если в правительстве сочтут такой союз полезным, руководству компаний противостоять этому будет сложно.

В мае Nissan представил четырехлетний план реструктуризации. Так, в России компания сконцентрируется на кроссоверах, а дочерний бренд Datsun покинул наш рынок из-за низкого спроса.



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