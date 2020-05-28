Datsun уходит из России, а Nissan сокращает модели

Сегодня компания Nissan представила четырехлетний план реструктуризации компании. Бренду Datsun для России в нем места не нашлось.

Согласно четырехлетнему плану реструктуризации под названием «Nissan Next», Nissan предпримет решительные действия по преобразованию бизнеса — оптимизирует убыточные операции и избыточные мощности. Это должно обеспечить рентабельность в 5% и среднюю долю на мировом рынке в 6% к концу 2023 года.

Компания сократит производственные мощности по всему миру на 20% — с 7,2 млн единиц в год до 5,4 млн. При этом Nissan хочет достичь средней загрузки производственных мощностей не менее 80%.

«Мы корректируем наш курс. Чрезмерное расширение заменяется устойчивым ростом», — заявил генеральный директор Макото Учида в четверг на онлайн-пресс-конференции в Иокогаме.

Разумеется, он имел в виду предыдущую стратегию опального босса Nissan Карлоса Гона.

В рамках четырехлетнего плана предполагается сократить глобальную линейку моделей компании на 20% (от 69 до менее чем 55 моделей), закрыть завод в Барселоне (Испания), сократить североамериканское производство до основных моделей, закрыть производства в Индонезии и Южной Корее и сосредоточиться на рынках Японии, Китая и Северной Америки.

Предполагается также свернуть производство Datsun в России и оптимизировать операции на некоторых рынках в странах АСЕАН.

Макото Учида отметил, что Nissan должен сделать прорыв в продуктах и технологиях на тех рынках, где марка конкурентоспособна. Таким образом, Европа в качестве основного рынка больше не рассматривается.

В 2019/20 финансовом году, который закончился в конце марта, Nissan понес чистый убыток в 6,2 млрд долларов после прибыли примерно в 3 млрд долларов годом ранее. Продажи автомобилей концерна упали на 14,6%.

В новом финансовом году Nissan ожидает спада продаж в мире на 15–20%. Из-за продолжающейся пандемии коронавируса Nissan не представил более подробного прогноза, отметив, что сделает это, когда ситуация в мире станет более предсказуемой.

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