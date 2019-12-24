Ниссану осталось 2–3 года до банкротства, говорит бывший глава

Мстительный прогноз сделал Карлос Гон, бежавший из Японии.

Карлос Гон выступил с очередным громким заявлением. Напомним, ему предъявлено несколько обвинений в финансовых махинациях в Японии, в том числе занижение своих доходов.

Во время пресс-конференции, состоявшейся вчера в Токио, бывший прокурор, а теперь адвокат и активный критик судебной системы Японии Нобуо Гохара вспомнил интересную цитату Гона.

«Он говорил мне, что Nissan, вероятно, обанкротится через два-три года», — сказал Гохара, добавив, что Гон не вдавался в подробности того, почему Nissan столкнется с финансовыми проблемами.

Пресс-секретарь японского автопроизводителя Азуса Момосе отказалась от комментариев, запрошенных изданием Reuters.

Ранее в этом году сообщалось, что арест Гона может спровоцировать «развод» Renault и Nissan. По предварительной информации, это способно привести к полному разделению производства и серьезным изменениям в совете директоров Nissan.

Гохара и Гон встречались пять раз за два месяца до побега бразильского бизнесмена из Японии. Адвокат взял интервью у Гона для книги, которую он планировал выпустить, но, согласно сообщению Reuters, эта книга вряд ли появится. В последний раз Гохара и Гон встречались всего за два дня до побега бывшего главы Ниссана из Японии.

То, что без партнеров компании не выжить, понимают, кажется, и в Nissan.

Фото: AP/TASS