Объединение Nissan и Honda: блок против Toyota

В случае полного раскола альянса Renault-Nissan японской компании придется искать новых партнеров, чтобы противостоять конкурентам.

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На автомобильном рынке может появиться новый альянс, участниками которого станут Nissan Motor и Honda Motor, пишет Bloomberg. По мнению аналитика LightStream Research Мио Като, такое объединение может быть привлекательным, учитывая угрозу Toyota Motor Corp., которая «притягивает» более мелких японских автопроизводителей, таких как Mazda Motor Corp., Suzuki Motor и Subaru Corp., пишет он в докладе, на который ссылается Bloomberg.

«Honda никогда не занималась агрессивными слияниями и поглощениями, и альянс Honda и Nissan выглядел бы малоправдоподобным, но, учитывая растущую конкурентоспособность Toyota, мы считаем, что если Ниссану будет необходим партнер по альянсу вместо Renault, то Honda — самый реальный претендент», — отмечает он.

Несмотря на то что Nissan уже опроверг сообщения, что рассматривает возможность прекращения альянса с Renault, нет дыма без огня, и очевидно, что такая идея витает в воздухе.

Като считает, что автопроизводители будут склонны искать партнерства, учитывая их инвестиционное бремя в развитие производства в течение ближайших нескольких лет. Он предположил, что автопром в Японии в конечном итоге может разделиться на две гигантские группы. Впрочем, Nissan отказался комментировать отчет аналитика, представитель Honda также отрицает такую возможность.

Като же настаивает, что замена Renault на Honda в альянсе позволит увеличить объемы производства Ниссана примерно до 12 миллионов единиц в год с 11 миллионов и улучшить продуктовую линейку, учитывая, что Honda выпускает более крупные автомобили, чем Renault.

«У Nissan есть возможность оценивать потенциальных „женихов“, и неустанный „марш“ Toyota может потребовать радикальных перемен для тех, кто находится в Японии», — написал он.

Тем временем Карлос Гон, сбежавший из Японии в Ливан, раздает интервью, где рассказывает о несправедливости японского правосудия и неблагодарности компании Nissan.

Фото: коллаж «За рулем»