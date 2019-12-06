После впечатляющего побега Карлоса Гона из Японии в Ливан бывший глава автоконцерна уже несколько недель живет в Бейруте с женой Кэрол.

Между тем в Японии на них обоих уже подготовлены ордера на арест. Кэрол Гон обвиняется в лжесвидетельстве: говорят, что она солгала японским следователям. Карлос Гон, который находился под домашним арестом все последнее время, обвиняется не только в побеге, но и в крупных финансовых махинациях, когда он находился в должности главы Renault и Nissan. Он категорически отрицает все обвинения.

Но, похоже, супруги затеяли настоящую войну с японским правосудием. В интервью агентству Reuters они оба крайне резко нападают на японскую судебную систему. Кэрол Гон говорит, что люди, вовлеченные в судебную систему Японии, озабочены только местью — «это не имеет ничего общего с законом».

Карлос Гон отмечает, что 18 лет своей жизни он провел в Японии, и действия следователей просто поразили его: «Я представить себе не мог такой жестокости и такой несправедливости».

План бегства из страны был разработан небольшой группой доверенных лиц в конфиденциальности и без ведома семьи. Гон отметил лишь «приемлемую стоимость» мероприятия, не вдаваясь в подробности. Думаем, когда-нибудь мы о них узнаем из его мемуаров.

Кэрол Гон сказала, что она не посоветовала бы мужу бежать, если бы знала о плане. Она скорее бы убедила его бороться и дальше, чтобы доказать свою невиновность. Но потом призналась: «Я рада, что он сделал это».

Карлос Гон также говорит, что после ареста в Японии он был намеренно изолирован от внешнего мира. Ему редко разрешали общаться с адвокатами и женой. За девять месяцев он смог поговорить с Кэрол только два часа.

«Они хотели сломать меня, сделать меня несчастным», — отмечает экс-глава автоконцерна.

Гон рассказал, что вскоре после ареста французский посол предупредил его, что заговор против него организовала собственная компания. Он сначала не поверил и попросил оповестить руководство Ниссана об аресте, с тем, чтобы ему прислали адвоката. Понимание пришло только на второй день.

Он сбежал в свой дом в Ливане, чтобы очистить имя. Альтернативой бегству было лишь потратить остаток жизни в тюрьмах Японии без надежды на справедливое судебное разбирательство.

Между тем министерство юстиции Японии заявило, что попытается найти способ вернуть Гона из Ливана, даже несмотря на то, что у стран нет договора о выдаче преступников. Кэрол категорически исключает возвращение в Японию. Возможно, паре навсегда придется остаться в Бейруте, став заложниками этой ситуации.

Инициатору заговора бывшему главе Ниссана Хирото Саикаве также пришлось покинуть свой пост по обвинению в махинациях с доходами.

Фото: EPA/TASS