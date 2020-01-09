Карлос Гон по-прежнему утверждает, что невиновен в том, что ему предъявляет японское правосудие, и обвиняет во всем произошедшем президента Франции Эммануэля Макрона.

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Вчера бывший топ-менеджер корпорации Renault-Nissan дал большую пресс-конференцию в Бейруте, посвященную своему аресту в Японии. В Ливан Карлос Гон прибыл, чтобы очистить свое имя. Два с половиной часа он рассказывал журналистам о том, что, по его мнению, на самом деле произошло, начисто отметая все обвинения в свой адрес.

Начав с ареста и принудительного помещения под стражу, он подчеркнул, что стал жертвой политического преследования. Гон обвинил японскую судебную систему с предвзятости и несоблюдении принципа презумпции невиновности, что и вынудило его бежать из страны. Сказал, что, несмотря на все произошедшее, он любит японцев и не понимает, почему Япония платит ему злом за все, что он для нее сделал (вывел из кризиса находившийся на грани банкротства Nissan). Он также сказал, что намеревался покинуть свой пост еще в 2018 году, но его попросили остаться, и, к несчастью, он согласился.

Японские менеджеры всячески мешали ему укрепить альянс, подозревая, что, развивая интеграцию, он тем самым пытался помочь Renault поглотить Nissan. Но в его планах этого не было, отметил Гон. Он считает, что на такие мысли руководство Ниссана навел неожиданный шаг, на который еще пять лет назад пошел президент Франции Эммануэль Макрон, который в то время был министром экономики. Именно его Гон обвинил в том, что он испортил отношения между Renault и Nissan и способствовал его отставке.

Руководство Nissan и японские чиновники были шокированы решением французского правительства в 2015 году об увеличении доли государственного участия в компании Renault, с чего и начались проблемы. Это дало французскому государству блокирующий минимум в Renault, а в свою очередь французская компания контролировала Nissan через долю в 43,4% акций японской фирмы. Японцы стали подозревать, что национальная автомобилестроительная компания попадет под контроль французского правительства. Сомнения продолжали укрепляться и через какое-то время переросли в заговор, в результате которого Гон был арестован и снят с руководства Nissan. «Некоторые из наших японских друзей подумали: единственный способ избавиться от влияния Renault на Nissan — это избавиться от него. К сожалению, они были правы», — добавил он.

В декабре прошлого года 65-летний Карлос Гон бежал из Японии. Он находился под домашним арестом, ожидая суда по обвинению в занижении доходов, злоупотреблении доверием и присвоении средств компании.

«Эти обвинения не соответствуют действительности, и я не должен был быть арестован. Я чувствовал, что являюсь заложником страны, в которой проработал 17 лет».

Он добавил, что адвокаты сказали ему, что он может находиться в Японии еще пять лет, прежде чем суд вынесет решение. Это слишком долго, но все, чего он хочет, — это справедливости, и если он не может получить ее в Японии, то получит в другом месте.

Он не стал раскрывать подробности побега, хотя именно это больше всего волновало журналистов. Известно лишь, что его бегству из Японии способствовали частные охранные компании из США и Ливана. Его якобы вывезли в Турцию из провинциального японского аэропорта в ящике для музыкальных инструментов, а затем из Турции он был доставлен в Ливан на частном бизнес-джете по одному из французских паспортов. Утверждается, что он владеет двумя французскими паспортами, один из которых был изъят во время ареста. Хотя Гон утверждает, что сам спланировал побег. Уже ясно, что это тщательно подготовленная операция, разработанная специалистами, и в ней задействовано много лиц.

Ну и нельзя не сказать еще об одном заявлении бывшего топ-менеджера автомобильной корпорации, чьи выдающиеся организаторские способности не вызывают никаких сомнений. Карлос Гон благодарен правительству Ливана и приютившей его стране и хочет оказать ей помощь в преодолении экономического кризиса. Он готов предоставить в распоряжение ливанских властей весь свой опыт и возможности, если его об этом попросят, хотя утверждает, что у него нет никаких политических амбиций.

Напомним, Карлос Гон имеет гражданство трех стран: Франции, Бразилии и Ливана.

Фото: EPA/TASS