Обвинение экс-президента Альянса Renault-Nissan Карлоса Гона в присвоении более 44,5 млн долларов изначально строилось на показаниях именно этого человека — главы Ниссана Хирото Саикавы. Но теперь в финансовых махинациях обвиняют и его самого.

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Совет директоров Ниссана объявил, что глава японского автоконцерна Хирото Саикава покинет свой пост 16 сентября, и даже предварительно согласовал кандидатуру исполнительного директора Nissan Ясухиро Ямаути на пост главы автоконцерна.

Несмотря на то что Хирото Саикава обвинял Карлоса Гона в махинациях с активами компании, он и сам получал завышенные доходы. Шесть лет назад Саикава скорректировал дату получения дохода от акций на день после повышения их курса. Прибыль от этой подтасовки составила 47 млн иен (около 440 тысяч долларов). Впрочем, в таких же махинациях были замечены еще несколько человек в руководстве, и эти сверхдоходы несопоставимы с теми, которые якобы получил Карлос Гон. В его случае речь идет о десятках миллионов долларов.

Когда о махинациях стало известно, Саикава пообещал вернуть часть доходов от акций и сам планировал подать в отставку. Будет ли в отношении него судебное разбирательство, не сообщается.

Находящегося в токийской тюрьме Карлоса Гона обвиняют в очередных преступлениях — его подозревают в присвоении средств «президентского фонда» компании Renault.

Фото: EPA/ТАСС