Карлоса Гона теперь обвиняют в получении откатов

Токийская прокуратура готовит новые обвинения против экс-главы альянса Renault-Nissan.

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На находящегося в токийской тюрьме Карлоса Гона обвинения сыпятся как из рога изобилия: теперь его подозревают в присвоении средств «президентского фонда» компании Renault, а это порядка 3,25 млн долларов, пишет японское издание «Асахи».

С 2017 года из «президентского фонда» Renault на счет дилера в Омане Suhail Bahwan Automobiles было переведено около 6,5 млн долларов в качестве бонуса, а потом из этих денег 3,25 млн долларов переведено ливанской компании GFI, которая фактически принадлежит Карлосу Гону. Дилерскую компанию возглавляет друг Гона Сухаил Бахаван, а инвестиционную компанию GFI создал в 2015 в Ливане также близкий к Гону человек. Он перевел со своего личного счета туда несколько миллионов долларов, потом 9 миллионов из них были дальше переведены компании, которой управляет жена Гона, и потрачены на покупку яхты в 15 млн долларов. Возможно, одному из дилеров в Ливане по той же схеме, что дилеру в Омане, были переведены средства из резервного фонда президента компании Nissan на сумму 15 млн долларов под видом вознаграждения.

Теперь в отношении экс-главы альянса Renault-Nissan Карлоса Гона начали длительное расследование и французские власти. Будут проанализированы все доходы, полученные Гоном за несколько лет. С 2012 года Гон из-за высоких налогов отказался от статуса французского налогоплательщика и стал нидерландским налоговым резидентом. Однако, по закону, Карлос Гон должен был проживать в этой стране не менее 183 дней, чтобы платить налоги именно здесь, но в этом есть сомнения налоговых органов Франции.

11 миллионов евро из президентского фонда Карлос Гон мог потратить на авиабилеты, пожертвования некоммерческим организациям и личные расходы. Как известно, топ-менеджер пользовался бизнес-джетом Gulfstream G650. Специалисты также проверят все его билеты на регулярных авиалиниях и записи его телефонных разговоров, чтобы проследить перемещения владельца телефона.

Карлос Гон был впервые арестован 19 ноября прошлого года по подозрению в сокрытии доходов альянса Renault-Nissan.

Как бы то ни было, но Карлос Гон умел держать в руках союз Renault-Nissan и без него новым топ-менеджерам не очень-то удается договариваться.

В своем первом после задержания интервью японскому изданию Nikkei экс-глава Renault-Nissan Карлос Гон заявил, что все предъявленные ему обвинения навет и поклеп.



Фото: imago images / IP3press/ТАСС