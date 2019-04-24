Nissan отказался от нового предложения по интеграции с Renault

Всех подробностей переговоров между двумя компаниями мы не знаем, но утверждается, что это уже вторая попытка французского производителя, которая также оказалась безуспешной.

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Nissan отклонит предложение по интеграции управления от своего французского партнера Renault, сообщила японская Nikkei, ссылаясь на свои источники в отрасли.

Ожидается, что Nissan будет добиваться равных отношений во втором по величине в мире союзе автопроизводителей по объему продаж. Сейчас японцам кажется, что они находятся в зависимом положении. В принципе, так оно и есть — Renault принадлежит 43,3% акций Nissan, в то время как Nissan владеет всего 15% акций французского автоконцерна, да еще и без права голоса.

Руководство японского автопроизводителя считает, что более тесная интеграция с Renault превратит их неравные отношения в постоянные. Однако Renault назойливо продвигает интеграцию, и это лишь усиливает напряженность в их зыбком автомобильном альянсе, в который также входит Mitsubishi Motors.

Отношения еще больше ухудшились после ареста в Японии их бывшего общего председателя Карлоса Гона за предполагаемые финансовые преступления.

В Renault утверждают, что интеграция управления минимизирует расходы в рамках французско-японского автомобильного альянса. Однако на самом деле французская компания ищет более тесного альянса, потому что в постоянно меняющейся отрасли выигрывает тот, кто более открыт к технологическим прорывам. И компания может извлечь значительную выгоду из опыта Nissan в области производства электрокаров и автомобилей с автономным управлением. Мало того что Leaf превосходит Zoe, но Nissan также потратил примерно 1 млрд долларов на капитальные вложения в новые технологии в 2018 финансовом году. Более того, японская компания гораздо успешнее в области продаж автомобилей и в прошлом году реализовала 5,65 млн единиц против 3,88 млн автомобилей, проданных Renault.

Хотя обе стороны делают вид, что в их отношениях все нормально и после отставки Гона приоритетным является восстановление их альянса, но источники говорят, что теперь сделать это станет гораздо сложнее.

Сам Карлос Гон до сих пор отрицает все обвинения и считает, что все расследование, которое привело к его аресту, было заговором руководства Nissan с целью поломать его планы по более тесной интеграции двух компаний.