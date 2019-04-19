Nissan может сократить производство на 15% уже в этом финансовом году

Об этом написала японская газета Nikkei со ссылкой на собственные источники.

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Nissan Motor сократит свое мировое производство на 15% в текущем финансовом году, который завершится 31 марта 2020 года, сообщила японская Nikkei, ссылаясь на собственные источники. Согласно планам Nissan (которые раскрыли поставщики компонентов), в текущем году компания планирует собрать примерно 4,6 миллиона автомобилей — самый низкий показатель за 9 лет. Как отмечает издание, это может негативно отразиться на финансовых показателях компании и подорвать ее союз с французским автопроизводителем Renault.

В феврале генеральный директор Хирото Сайкава объявил об изменении стратегии, которой придерживался Карлос Гон, сосредоточившись на прибыльности за счет объемов. По данным Nikkei, выпуск автомобилей Nissan в Японии останется на уровне чуть более 900 тыс. единиц, при этом зарубежное производство будет сокращено на 20%, примерно до 3,7 млн автомобилей.

Однако через некоторое время Nissan опроверг информацию Nikkei, заявив, что эта информация «совершенно неверна», сообщает «Рейтер». В кратком заявлении Nissan говорится, что свой производственный план на 2019–2020 годы компания представит 14 мая, когда объявит о финансовых результатах за предыдущий год. Ранее производитель заявлял, что статья Nikkei не основана на официальной информации, а спекуляции компания не комментирует.

Еще одна тревожная новость пришла из-за рубежа. О возможных планах прекратить партнерство с альянсом Renault-Nissan заявило руководство Daimler. Детали разрыва отношений неясны, но аналитики рынка предполагают, что для этого достаточно не продлевать текущие контракты. Наиболее значимыми совместными проектами компаний являются модели Mercedes-Benz X-Class и Nissan Navara, а также Smart For Four и Renault Twingo, у которых много общего. Mercedes также осуществляет совместный выпуск своих моделей с маркой Infiniti на заводе в Агуаскальентесе (Мексика).

Напомним, экс-глава альянса Renault-Nissan Карлос Гон был повторно арестован после своего обещания раскрыть заговор против него руководства Ниссана.

После некрасивой истории с Карлосом Гоном компании Renault, Nissan и Mitsubishi решили провести глубокую перенастройку и создать новую структуру под названием «Совет директоров нового альянса».

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