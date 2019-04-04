Карлоса Гона снова отправили в тюрьму после обещания раскрыть заговор в Nissan

Бывший топ-менеджер арестован в четвертый раз. Произошло это менее чем через месяц после того, как его выпустили под залог.

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Японские правоохранительные органы продолжают «прессовать» бывшего главу Nissan, Mitsubishi и альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона. Рано утром он был арестован прокуратурой и вновь отправлен под стражу, хотя всего меньше месяца назад он был выпущен под залог в почти девять миллионов долларов (1 млрд японских иен).

В прокуратуре отказываются от комментариев. Но примечательно, что арест (четвертый по счету) произошел сразу после того, как Карлос Гон анонсировал проведение пресс-конференции, на которой пообещал раскрыть заговор руководства Nissan против него. «Я готов рассказать всю правду», — написал Гон в своем твиттере. Пресс-конференция была намечена на 11 апреля.

В прокуратуре говорят, что очередной арест бывшего топ-менеджера связан с новыми обвинениями в его адрес. Следователей заинтересовали выплаты из резервных фондов Renault-Nissan на сумму более 34 млн долларов в течение семи лет дилерскому центру в Омане. По мнению прокуратуры, большая часть этих денег пошла на оплату личной яхты Карлоса Гона. Любопытно, что информацию о подозрительных платежах правоохранительным органам передала Renault после внутреннего расследования.

Сам Гон после ареста через своих адвокатов передал заявление, в котором называет свой очередной арест «возмутительным». «Зачем меня арестовывать, кроме как попытаться сломать меня? Я не буду сломлен. Я невиновен в необоснованных заявлениях», — цитирует Reuters текст заявления.

Фото: EPA / ТАСС