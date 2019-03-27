Renault планирует купить Fiat Chrysler

В планах французской компании — возобновить сотрудничество с Nissan и слияние с каким-нибудь другим производителем, например с Fiat Chrysler.

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Арест за финансовые проступки в ноябре в Токио бывшего исполнительного директора Renault и председателя правления Nissan Карлоса Гона привел к тому, что французская компания вынуждена строить новую стратегию.

Согласно последней информации, в течение года Renault намерена возобновить переговоры о слиянии с компанией Nissan, после чего планирует приобрести другого автопроизводителя. Среди первых кандидатов на покупку — компания Fiat Chrysler. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, близкие к правлению Renault.

Как французская, так и японская компании заявили, что их внимание сосредоточено на том, чтобы стабилизировать работу альянса, прежде чем перераспределять общие капиталы. Однако создание нового совета альянса во главе с председателем Renault Жаном-Домиником Сенаром позволяет надеяться, что планы слияния продолжат воплощаться в жизнь. Объединенная компания затем будет стремиться к приобретению других автопроизводителей, что позволит альянсу успешно конкурировать с крупнейшими автоконцернами, например с Volkswagen AG или Toyota.

Два человека, знакомые с этим вопросом, поведали изданию, что Карлос Гон вел переговоры о слиянии Renault с Fiat Chrysler (FCA) пару лет назад, но они были сорваны противниками такого объединения во французском правительстве. Следует отметить, что эти переговоры держались в секрете.

Известно, что FCA находится в активном поиске нового делового партнера. Не исключена и возможность слияния. Мы уже писали о попытках альянса PSA вести переговоры с Fiat Chrysler на эту тему. Сообщается, что переговоры велись и с другими автопроизводителями, но председатель правления FCA Джон Элканн пока не определился с потенциальным партнером для своей компании.

Не исключено, что Fiat Chrysler в течение года заявит о слиянии с каким-либо автопроизводителем не дождавшись предложения Renault и Nissan, откладывающими переговоры на целый год.

Несмотря на то что Fiat Chrysler является автопроизводителем средней руки, выпускающим около 5 млн автомобилей в год, компания, которой принадлежат бренды Jeep и Alfa Romeo, является лакомым кусочком с рыночной капитализацией более 20 млрд евро. Для сравнения, компании Renault и Nissan, а также третий член альянса — Mitsubishi, имеют общую рыночную стоимость более 50 млрд евро.

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