Fiat Chrysler не хочет сливаться с Peugeot

Итало-американский автопроизводитель не намерен сотрудничать с PSA, так как в его планы не входит расширение влияния на европейском рынке.

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Руководители Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и Peugeot Societe Anonyme Groupe (PSA) больше не ведут переговоров о совместной работе, так как FCA не планирует увеличивать свое влияние на зрелый европейский рынок, пишет Wall Street Journal.

Это означает, что PSA придется искать новые пути на североамериканский рынок, который так интересует французский концерн. Кроме того, семья Агнелли, владеющая контрольным пакетом акций FCA, не заинтересована в сделке, финансируемой акциями PSA. Французскому концерну, вероятно, пришлось бы использовать акционерный капитал для транзакции, чтобы не допустить роста долгов, поскольку автопроизводитель еще не оправился после приобретения европейского бизнеса General Motors (Opel).

При этом генеральный директор FCA Майк Мэнли не против сделки. Наоборот. Он уверен, что такой ход сделает его компанию сильнее. Но окончательное решение от него не зависит.

«Я хочу найти области, в которых сотрудничество (будь то партнерские отношения, совместные предприятия или другие уровни сотрудничества) будет выгодно для нас, а партнер, кем бы он ни был, дал лучшее нашим клиентам и акционерам», — заявил Мэнли на автосалоне в Женеве.

Старший аналитик Morningstar Ричард Хилгерт указывает на то, что сотрудничество FCA и PSA не лишено смысла: вместе они будут производить почти 9 млн автомобилей в год, что даст им возможность конкурировать с Volkswagen, Toyota и альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi. Это особенно важно в сегменте малых автомобилей, которые популярны в Европе и Южной Америке.

Что касается возвращения бренда PSA Peugeot на рынок Северной Америки в 2026 году, Хильгерт уверен, что розничная сеть FCA в США «даст им возможность выйти на рынок с готовой сетью дилеров».

После покупки Opel французским концерном бренд возвращается на российский рынок. Уже известны модели, которые первыми появятся в продаже.

Майк Мэнли, ратующий за слияние, занял пост генерального директора FCA совсем недавно, после смерти легендарного топ-менеджера автоиндустрии Серджио Маркионне, возглавлявшего концерн.

Фото: ИТАР-ТАСС