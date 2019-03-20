Аппетит приходит во время еды — недавно французский концерн приобрел Opel, а теперь нацелился на FCA. Рынок Северной Америки очень и очень привлекательный.

Акции Fiat Chrysler FСА подскочили сегодня на 5,2% на фоне того, как президент семейной холдинговой компании PSA Роберт Пежо заявил французской ежедневной газете Les Echos, что поддержит новую сделку по слиянию, и предложил Fiat Chrysler среди вариантов.

«С ними, как и с другими, планеты встанут ровно», — передает слова Роберта Пежо Reuters. Так он ответил на вопрос о дальнейших планах приобретений или слияний.

Вряд ли случайно его слова последовали за сообщениями о том, что генеральный директор группы Карлос Таварес открыт для сделок и что Fiat, General Motors и Jaguar Land Rover могут стать идеальными партнерами.

Новый руководитель FCA Майк Мэнли, который возглавил компанию после кончины Серджио Маркионне, сказал, что автопроизводитель всегда открыт для создания союзов, если они укрепят его будущее.

Fiat Chrysler часто упоминают в качестве возможного кандидата в партнеры из-за его сильного влияния на североамериканский рынок, где он генерирует львиную долю прибыли, а также из-за его популярных брендов Jeep, RAM и Maserati.

Аналитики рынка говорят, что это был бы неглупый ход, потому что PSA — это, по сути, чисто европейская история, на этот рынок приходится до 90% всех продаж, и если концерн стремится развиваться и дальше, имело бы смысл приобрести компании с более широким территориальным охватом. Хотя они и сомневаются, что это произойдет очень быстро.

Тем временем стало известно, что в четвертом квартале 2019 года Opel вернется на российский рынок с тремя моделями — Grandland X, Zafira Life и Vivaro.

В этом году Peugeot и Citroen ожидают взрыва продаж в России.

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