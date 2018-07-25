Умер Серджио Маркионне, легендарный топ-менеджер автоиндустрии

Бывший глава концерна Fiat Chrysler Automobiles (FCA) скончался сегодня в больнице в Цюрихе. Ему было 66 лет.

В минувшие выходные в Fiat Chrysler Automobiles досрочно сменилось руководство в связи с плохим состоянием здоровья Серджио Маркионне, а сегодня пресс-служба концерна с прискорбием сообщила о кончине легендарного топ-менеджера.

Маркионне войдет в историю как один из ярчайших лидеров автоиндустрии, сумевший удержать на плаву испытывающую хронические проблемы итальянскую автомобильную промышленность, которая сейчас состоит, в сущности, из одного Фиата и принадлежащих ему марок.

Президентом Фиата Маркионне стал в 2004 году и лично руководил слиянием с американской компанией Chrysler. Многие аналитики тогда критиковали это решение, но именно американское крыло FCA приносило прибыль все последние годы, тогда как домашние итальянские бренды так и остались проблемными, а Lancia практически исчезла с автомобильной карты мира. Тем не менее многие отдают должное политическим и менеджерским талантам Маркионне, который на своем посту сделал все возможное и оставил FCA далеко не в худшем состоянии, с внятным планом развития и хорошими перспективами.

Маркионне слыл простым человеком, не любил дорогие костюмы, носил скромный свитер, подолгу засиживался на работе, был трудоголиком. Его жизнь и карьера, безусловно, будут описаны в книгах и станут пособием для начинающих предпринимателей.

Фото: Zuma/ТАСС