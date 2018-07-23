Ferrari и FCA уволили руководителя. А нам что с этого?

На минувших выходных советы директоров концерна Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и Ferrari выбрали новых руководителей, фактически отправив Серджио Маркионне в отставку с поста руководителя третьего по величине европейского автопроизводителя.

Нет, ни о какой революции речи не идет, контракт с Маркионне и так истекал следующим летом, после чего 66-летний топ-менеджер планировал выйти на пенсию. Однако из-за осложнений, вызванных операцией на плече, стало понятно, что к работе он вернуться не сможет. Фактически FCA и Ferrari остались обезглавленными.

В этих условиях экстренно собравшийся топ-менеджмент назначил новых руководителей. До собрания акционеров руководить FCA будет глава отделений Jeep и Ram Майк Мэнли, а в Ferrari, где Маркионне совмещал посты председателя правления и директора, назначили двух новых руководителей. Председателем правления стал Джон Элканн, представляющий интересы семьи Аньелли (ей принадлежит практически вся итальянская промышленность), а исполнительным директором назначен Луис Камельери, который ранее руководил табачным гигантом Philip Morris.

Серджио Маркионне пришел в группу Fiat в 2002 году в качестве независимого консультанта, а уже в 2004-м был назначен на пост президента итальянского автопроизводителя. В автомобильной индустрии он известен своей жесткой манерой руководства, которая, впрочем, принесли свои плоды: к 2006 году Fiat вернулся к прибыльности, а в 2008 году, в разгар кризиса, Маркионне провернул сделку по покупке обанкротившейся Chrysler Group. На объединение понадобилось несколько лет: полностью слияние удалось завершить лишь в августе 2014 года. С тех пор концерн Fiat Chrysler Automobiles живет за счет американского подразделения, которое удалось сделать прибыльным. А вот европейское приносит одни убытки.

Серджио Маркионне

Весной Маркионне лично представил план развития FCA. Про массовые Fiat и Chrysler он будто забыл, сделав ставку на Jeep, Alfa Romeo и Maserati. У Jeep в ближайшие пять лет должно появиться восемь новых моделей, включая пикап на базе Wrangler и очень дорогой Jeep Grand Commander (он будет конкурировать с Range Rover). У Alfa Romeo готовятся два купе и два кроссовера: один крупнее Stelvio, а второй — компактнее. Наконец, Maserati полностью обновит свой модельный ряд, «зеленый свет» дали проектам создания роскошных купе и родстера Alfieri и второго кроссовера.

Пока Джон Элканн подтвердил, что будет следовать курсу, заданному Маркионне. Но, например, в гоночной команде Scuderia Ferrari, выступающей в Формуле-1, уже забеспокоились. Элканн увлекается футболом (ему принадлежит «Ювентус»), а как он относится к техническим видам спорта, неизвестно.

Для нас же смена руководства в FCA может означать, что в FCA наконец-то могут заметить наш рынок, на котором активно продается лишь Jeep и Maserati. Из-за того, что европейское отделение по-прежнему убыточно, концерн может попытаться заняться поиском новых рынков сбыта. Не исключено, что вновь возобновятся переговоры по объединению с другими автопроизводителями. Маркионне пытался договориться с Hyundai и PSA, но переговоры не увенчались успехом, после чего он решил отказаться от идеи по слиянию с другими компаниями. Возможен и другой сценарий: активы концерна «раздербанят», и часть их окажется в руках китайских автопроизводителей. Но в любом случае серьезных перемен не стоит ждать раньше следующего года.

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Фото: Hahn Lionel/ABACA USA/FA Bobo/PIXSELL/PA Images, Zuma/ТАСС