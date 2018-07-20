Ferrari пугает фанатов 4-цилиндровым двигателем. Но все не так страшно!

Фирма Ferrari запатентовала необычный компактный двигатель с электрическим наддувом. Его главная «фишка» — породистый звук выхлопа!

«Неужели даунсайзинг докатился и до Скудерии?!» — возопили поклонники марки Ferrari, увидев новость о запатентованной наддувной «четверке». К сожалению или к счастью, но нам пока неизвестно, для чего именно итальянские мотористы запатентовали необычный агрегат — может, он станет «сердцем» для реинкарнированной модели Dino, может, пропишется под капотом новой Maserati или Alfa Romeo, а может, это и вовсе инженерный экзерсис без какой-либо производственной перспективы. Но задумка интересная.

Установленная в выпускном коллекторе крыльчатка крутит генератор, а тот вырабатывает электроэнергию и запасает ее в аккумуляторной батарее. Энергия затем используется для тягового электромотора и для привода второй крыльчатки (компрессора), установленной во впускном коллекторе. Отсутствие жесткой связи между двумя крыльчатками позволяет плавно регулировать противодавление на выпуске и таким образом избавиться от эффекта заткнутой глотки, свойственной всем турбомоторам, то есть этот двигатель Ferrari будет петь! Электрическая составляющая системы при этом полностью исключает турбояму, так что можно ожидать мощный разгон во всем диапазоне оборотов.

Модель Dino 206 GT конца 60-х оснащалась 2,0-литровым V6 мощностью 160 л.с.

Из дополнительных бонусов — отличные экологические характеристики и экономичность. Но всего 4 цилиндра… Для предыдущих условно бюджетных моделей Dino Скудерия делала 2,0-литровые моторы, но у тех было минимум 6 цилиндров, а вот «четверки» на серийных Ferrari прежде не применялись. Впрочем, возможно, и не будут.

Если грядущее 4-цилиндрового двигателя Ferrari пока под вопросом, то свой первый кроссовер Скудерия скоро точно выпустит.

Фото: Ferrari