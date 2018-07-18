Обновленный Jeep Cherokee: цены и комплектации в России

Среднеразмерный американский кроссовер Jeep Cherokee получил освеженную внешность, но гамма двигателей для России урезана. Цены начинаются с отметки 2 555 000 рублей.

Премьера обновленного Cherokee состоялась в январе на автосалоне в Детройте, а до России он добрался только сейчас. Рестайлинг явно пошел этой модели на пользу, так что дилеры могут рассчитывать на рост продаж. В 2017 году в нашей стране реализовано только 185 кроссоверов Cherokee, а в этом году их вообще не предлагали.

Продажи возобновились на этой неделе: самый доступный обновленный Cherokee в комплектации Sport с 2,4-литровым бензиновым атмосферником (177 л.с.), 9-ступенчатым гидромеханическим автоматом и передним приводом стоит 2 555 000 рублей. В оснащение входят восемь подушек безопасности, кондиционер, круиз-контроль, подогрев передних сидений и рулевого колеса, мультимедийная система Uconnect с 7-дюймовым сенсорным экраном.

Наиболее дешевая полноприводная версия Longitude с тем же силовым агрегатом обойдется в 2 650 000 рублей. Версия Trailhawk с оффроуд-пакетом (увеличенный дорожный просвет, усиленная подвеска, блокировка дифференциала заднего моста, защита днища) идет только с 3,2-литровым атмосферным V6 мощностью 315 л.с. и 9-ступенчатым автоматом и стоит 3 050 000 рублей.

За самый дорогой Jeep Cherokee в комплектации Overland придется отдать 3 360 000 рублей. Такой автомобиль снабжен мотором V6, кожаной отделкой салона (в том числе руля и центральной консоли), электроприводом регулировок передних кресел, двухзонным климат-контролем, подогревом задних сидений, датчиками дождя и света, системой автоматического включения дальнего света фар, электроприводом багажной двери, навигационной системой, камерой заднего вида и рядом приятных мелочей. За счет пакетов опций цена может еще вырасти.

Понятно, что на рынке найдутся более привлекательные по цене кроссоверы схожих размеров и оснащения, так что дилерам Jeep стоит рассчитывать в основном на адептов марки. Таких, впрочем, в России не так уж мало.

В июне марка Jeep привезла в Россию самую мощную версию внедорожника Grand Cherokee под названием Trackhawk — 717 л.с.!

Также в июне пережил рестайлинг Jeep Renegade — самый маленький кроссовер американской марки.

Фото: Jeep