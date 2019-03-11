Совет на троих: Renault, Nissan и Mitsubishi перенастраиваются

После некрасивой истории, приключившейся с главой альянса Карлосом Гоном, компании решили провести глубокую перенастройку. Ну и, как водится, появится новая структура под названием «Совет директоров нового альянса».

Материалы по теме
Эпоха Гона ушла: Renault возглавил глава Michelin

Компании Renault, Nissan Motor и Mitsubishi Motors прорабатывают возможность создания нового единого совета директоров в рамках процесса интеграции операций, сообщило агентство Reuters со ссылкой на японскую телекомпанию TV Tokyo. Стало известно, что главы трех автопроизводителей — исполнительный директор Nissan Хирото Сайкава, председатель Mitsubishi Motors Осаму Масуко и председатель Renault Жан-Доминик Сенар уже во вторник объявят план совместной встречи.

Правда, ни в одной из трех компаний не стали комментировать эту информацию.

Напомним, альянс Renault-Nissan был создан в 1999 году, и в 2016 году к нему примкнула еще и Mitsubishi.

До ареста в ноябре прошлого года Карлос Гон занимал пост председателя во всех трех компаниях и стремился к более тесной интеграции между Nissan и Renault, включая возможность полного слияния, несмотря на сопротивление Nissan.

Теперь будущее трехстороннего партнерства оказалось под вопросом. Тем не менее источники сообщают, что решено создать единую структуру совета директоров, которая будет называться «Совет нового альянса» и фактически заменит две отдельные компании: альянс Nissan и Renault и союз компаний Nissan и Mitsubishi Motors. На встрече глав трех компаний, скорее всего, обсудят создание рабочих групп, которые займутся проработкой вариантов объединения операционных процессов.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые