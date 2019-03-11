Совет на троих: Renault, Nissan и Mitsubishi перенастраиваются

Компании Renault, Nissan Motor и Mitsubishi Motors прорабатывают возможность создания нового единого совета директоров в рамках процесса интеграции операций, сообщило агентство Reuters со ссылкой на японскую телекомпанию TV Tokyo. Стало известно, что главы трех автопроизводителей — исполнительный директор Nissan Хирото Сайкава, председатель Mitsubishi Motors Осаму Масуко и председатель Renault Жан-Доминик Сенар уже во вторник объявят план совместной встречи.
Правда, ни в одной из трех компаний не стали комментировать эту информацию.
Напомним, альянс Renault-Nissan был создан в 1999 году, и в 2016 году к нему примкнула еще и Mitsubishi.
До ареста в ноябре прошлого года Карлос Гон занимал пост председателя во всех трех компаниях и стремился к более тесной интеграции между Nissan и Renault, включая возможность полного слияния, несмотря на сопротивление Nissan.
Теперь будущее трехстороннего партнерства оказалось под вопросом. Тем не менее источники сообщают, что решено создать единую структуру совета директоров, которая будет называться «Совет нового альянса» и фактически заменит две отдельные компании: альянс Nissan и Renault и союз компаний Nissan и Mitsubishi Motors. На встрече глав трех компаний, скорее всего, обсудят создание рабочих групп, которые займутся проработкой вариантов объединения операционных процессов.
- Экс-главу альянса Карлоса Гона освободили под залог в 9 млн долларов. Он обвиняется в злоупотреблении доверием и сокрытии доходов. Ущерб от его деяний оценивают примерно 82 миллиона долларов. Он же все обвинения решительно отрицает.
- Совет директоров Renault единогласно постановил не выплачивать бывшему руководителю компании выходное пособие. Оно должно было составить два его годовых оклада.
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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