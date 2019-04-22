Карлоса Гона оставили в тюрьме: Nissan предъявил ему новое обвинение

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Бывшему топ-менеджеру Карлосу Гону японской прокуратурой было предъявлено уже четвертое обвинение, на этот раз в нарушении доверия при отягчающих обстоятельствах. Предъявили его аккурат в день истечения срока его содержания под стражей.
В Ниссане его обвиняют в том, что крупная сумма могла быть похищена в результате мошеннической схемы при переводе денег от Nissan в Оман в адрес фирмы, торгующей легковыми автомобилями.
«Подобные проступки совершенно неприемлемы, и Nissan требует достаточно серьезного наказания», — передает заявление автопроизводителя The Guardian.
До сих пор Гону были предъявлены обвинения, связанные с занижением его дохода в целях сократить налоговые выплаты и причастности к инвестиционным убыткам Nissan.
Таким образом, Карлос Гон задержится в тюрьме, хотя его адвокаты снова будут добиваться освобождения под залог.
- Между тем, стало известно, что Nissan намерен сократить производство в этом финансовом году. Объясняется это решение сменой тактики — прибыль теперь важнее объемов выпуска.
- В первый раз Карлоса Гона арестовали в ноябре 2018 года. Его обвиняли в том, что он указал неточную сумму собственного дохода в финансовой отчетности и использовал корпоративные финансы Nissan в личных целях.
Фото: DPA/TASS
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