175 сил, клиренс 23 см и 9 секунд до сотни: новый НЕ китайский кроссовер

«За рулем» протестировал Citroen C5 Aircross калужского производства

У нас на тесте – обновленный кроссовер Citroen C5 Aircross. Но интересен он не рестайлингом. А тем, что собирается в России. Как это возможно?

Конечно, сам концерн Stellantis к этому отношения не имеет. Заводом в Калуге теперь владеет компания АО «Автомобильные технологии». А машинокомплекты поставляются из Китая. Сборка же ведется по методу SKD4, что не мешает констатировать факт – этот Citroen российской сборки!

Двигатель и коробка Citroen C 5 Aircross

C5 Aircross создан на платформе EMP V2. Она уже знакома нам по Peugeot 4008 и Opel Grandland X. Схема подвесок обычная – стойки McPherson спереди и упругая балка сзади. Двигатель только один. Это турбомотор 1.6 мощностью 175 л.с., с которым в паре работает восьмиступенчатый автомат Aisin.

C5 Aircross лишь номинально кроссовер. Привод – только передний, и говорить о какой-то проходимости не приходится.

Схема вроде бы нехитрая, и автомобиль ничем не выделяется на фоне китайских одноклассников. Но об этом забываешь, как только начинаешь движение. Даже с таким простым набором С5 едет великолепно! Усилитель руля точно знает, как и когда наливать баранку тяжестью, подвеска не грешит кренами и раскачкой кузова.

Важно, что добротная управляемость не стала помехой плавности хода. Благодаря амортизаторам с гидравлическими буферами Aircross отлично фильтрует мелкие неровности дороги и неплохо справляется с большими колдобинами.

Турбомотор 5G06 объемом 1,6 литра выдает 175 л.с. Двигатель очень экономичный: расход в смешанном режиме – около 8 л на 100 км.

По ощущениям С5 едет куда веселее заявленных 10 секунд до 100 км/ч (в некоторых источниках указывается 9,1 секунды), а управлять тягой – одно удовольствие. Под стать живому моторчику и восьмиступенчатый автомат Aisin. Даже в обычном режиме он бодро перебирает ступени, рождая приятное чувство цельности – того самого, которого многим исконным «китайцам» по-прежнему не хватает.

Эргономика Citroen C 5 Aircross

Citroen C5 Aircross – это лишь слегка завышенный универсал. Но автомобиль получился довольно практичным. Во главу угла при проектировании салона явно ставили эргономику, а не диагональ экранов и фоновую подсветку.

Проработка водительского места заслуживает комплиментов. Удобно устроиться за рулем сможет кто угодно – и даже в головном уборе. Высота салона такая, что создается впечатление, будто сидишь в коммерческом «каблучке».

Управление двухзонным климат-контролем – через центральный экран. На панели есть лишь кнопка выхода в нужное меню. Обогрев есть только у передних сидений.

Медиасистема на фоне китайских одноклассников не впечатляет. Экран реагирует на касания быстро, а меню – простое и понятное. Но функций откровенно мало: даже смартфон, будь он на Android или iOS, для вывода приложений на экран подключить нельзя. Хотя последнюю функцию для наших машин обещали добавить. А вот русификация есть уже сейчас.

Жаль, что жертвой рестайлинга стала практичность задних мест. Видимо, кто-то в штаб-квартире посчитал, что три раздельных кресла на втором ряду – слишком жирно. Теперь у С5 обычный диван, раскладывающийся в пропорции 60:40.

При рестайлинге на втором ряду исчезли три раздельных кресла, но места много и сидеть удобно.

Но на комфорт или тесноту грех жаловаться. Как и на объем багажника: на фоне соразмерных одноклассников грузовой отсек С5 хорош.

Цены на Citroen C 5 Aircross

C5 Aircross – это отличный кроссовер, хотя и только переднеприводный. Он стильный, практичный и прекрасно подойдет для семьи. Но семья при этом должна очень хорошо зарабатывать.

Пока C5 Aircross доступен лишь в одной-единственной комплектации Feel. И стоит он 4 299 000 рублей, что очень много для среднеразмерного кроссовера с передним приводом. И пока «Автомобильные технологии» не в силах что-то сделать для снижения стоимости автомобиля.

Рубленые формы, большой клиренс – кроссовер чуть дороже Весты.