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В России подорожали автозапчасти

Fit Service: средняя стоимость автозапчастей в России выросла на 13% в 2024 году

По итогам пяти месяцев текущего года средняя стоимость автозапчастей выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13%.

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В зависимости от номенклатурной группы динамика цен при этом отличается. Уточняется, что наименьший рост был в группе расходники для популярных марок автомобилей, наибольший – в группе запчастей, например, для пневмосистемы и рулевого управления. По некоторым позициям рост достигает и 40-50%, рассказала директор сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.

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Заметно подорожали и запчасти для китайских машин, причем динамика изменения цен на расходники для европейских, корейских, японских и китайских машин практически сравнялась. Но почти не изменилась стоимость кузовных элементов для многих машин популярных марок.

«На стоимость запчастей сегодня влияет целый ряд факторов. Помимо стандартного роста из-за инфляции и валютной переоценки, усиливается влияние растущей стоимости логистики. Накладываются и проблемы с оплатами иностранным контрагентам. В совокупности все эти моменты способствуют заметному росту цен», – пояснила Овчинникова.

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры привезли в Россию новые кроссоверы Suzuki Fronx по цене от 2,6 млн рублей.

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Источник: пресс-служба Fit Service

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 2
03.07.2024
Фото:Depositphotos
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