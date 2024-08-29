Мощный мотор, крутой дизайн: заценили недорогой китайский премиум-кроссовер
Хотя среднеразмерный кроссовер HS3 и числится младшим в линейке Hongqi (произносится «Хунцы» или «Хончи»), малышом его не назовешь. Длина – 4,6 метра, размер Тойоты RAV4. А по колесной базе (2770 мм) обгоняет даже Chery Tiggo 8.
Над дизайном всех последних моделей марки Hongqi работает Джайлс Тейлор, который прежде трудился в Роллс-Ройсе. Конечно, решетка радиатора переразмерена, как у многих современных автомобилей, но в целом HS3 выглядит гармонично.
Раз назвался премиальным, то будь любезен соответствовать – в том числе и в технике.
Особенно усердно поработали над шумоизоляцией. У HS3 тройные уплотнители дверей, изолирующие маты и заполненные хлопковым материалом полости. На холостом ходу заявленный уровень шума составляет всего 36 дБ, а на скорости 60 км/ч – 56,5 дБ.
Hongqi HS3 доступен в нескольких вариантах. Базовый автомобиль оснащен полуторалитровым турбомотором (156 л. с., 252 Н·м) и семиступенчатым преселективным роботом. Привод у такой машины только на передние колеса.
А полноприводные машины оснащены двухлитровым турбомотором (245 л. с.) и восьмиступенчатым автоматом Aisin.
Двухлитровый HS3 достигает 100 км/ч за 6,9 секунды. Впрочем, базовой машине жаловаться на вялую динамику тоже не приходится – первые 100 км/ч набираются быстрее десяти секунд.
Базовый HS3 стоит 4 млн рублей. А топовая версия Deluxe с полным приводом обойдется в 4,6 млн.
- Каков на ходу HS3, рассказано тут.
|
Hongqi HS3
|
1.5 DCT 2WD
|
2.0 AT 4WD
|
Длина / ширина / высота / база
|
4655 / 1900 / 1668 / 2770 мм
|
4655 / 1900 / 1668 / 2770 мм
|
Снаряженная / полная масса
|
1784 / 2235 кг
|
1790 / 2240 кг
|
Объем багажника
|
352 / 706 л
|
352 / 706 л
|
Максимальная скорость
|
180 км/ч
|
210 км/ч
|
Разгон 0–100 км/ч
|
9,9 с
|
6,9 с
|
Двигатель
|
бензиновый, P4, 16 клапанов, 1498 см³; 115 кВт/156 л.с. при 5500 об/мин; 258 Н·м при 1500 об/мин
|
бензиновый, P4, 16 клапанов, 1989 см³; 180 кВт/245 л.с. при 5500 об/мин; 380 Н·м при 1800 об/мин
|
Топливо / запас топлива
|
АИ-95/64 л
|
АИ-95/64 л
|
Трансмиссия
|
передний привод; Р7
|
полный привод; А8
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