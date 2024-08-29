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Мощный мотор, крутой дизайн: заценили недорогой китайский премиум-кроссовер

«За рулем» изучил HS3 – самый младший в линейке Hongqi

Хотя среднеразмерный кроссовер HS3 и числится младшим в линейке Hongqi (произносится «Хунцы» или «Хончи»), малышом его не назовешь. Длина – 4,6 метра, размер Тойоты RAV4. А по колесной базе (2770 мм) обгоняет даже Chery Tiggo 8.

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Над дизайном всех последних моделей марки Hongqi работает Джайлс Тейлор, который прежде трудился в Роллс-Ройсе. Конечно, решетка радиатора переразмерена, как у многих современных автомобилей, но в целом HS3 выглядит гармонично.

Hongqi HS3. Цена в России от 3 990 000 ₽
Hongqi HS3. Цена в России от 3 990 000 ₽

Проверенный турбомотор, АКП6, царский простор – новый кроссовер от 3 млн

Раз назвался премиальным, то будь любезен соответствовать – в том числе и в технике.

Особенно усердно поработали над шумоизоляцией. У HS3 тройные уплотнители дверей, изолирующие маты и заполненные хлопковым материалом полости. На холостом ходу заявленный уровень шума составляет всего 36 дБ, а на скорости 60 км/ч – 56,5 дБ. 

Предусмотрено несколько цветовых решений интерьера. Зеленая кожа смотрится очень хорошо. Впрочем, и синяя тоже. Диагональ обоих ­дисплеев – 12,6 дюйма.
Предусмотрено несколько цветовых решений интерьера. Зеленая кожа смотрится очень хорошо. Впрочем, и синяя тоже. Диагональ обоих ­дисплеев – 12,6 дюйма.

449 л. с., 1000 км без подзарядки, цена от 7,5 миллионов – самый крутой кроссовер из Китая

Hongqi HS3 доступен в нескольких вариантах. Базовый автомобиль оснащен полуторалитровым турбомотором (156 л. с., 252 Н·м) и семиступенчатым преселективным роботом. Привод у такой машины только на передние колеса.

А полноприводные машины оснащены двухлитровым турбомотором (245 л. с.) и восьмиступенчатым автоматом Aisin.

Сзади места ­достаточно. Спинки регулируются по углу наклона.
Сзади места ­достаточно. Спинки регулируются по углу наклона.

Двухлитровый HS3 достигает 100 км/ч за 6,9 секунды. Впрочем, базовой машине жаловаться на вялую динамику тоже не приходится – первые 100 км/ч набираются быстрее десяти секунд.

Базовый HS3 стоит 4 млн рублей. А топовая версия Deluxe с полным приводом обойдется в 4,6 млн.

  • Каков на ходу HS3, рассказано тут.
Мощный, комфортный, с полным приводом Хотелось бы больше версий

Hongqi HS3

1.5 DCT 2WD

2.0 AT 4WD

Длина / ширина / высота / база

4655 / 1900 / 1668 / 2770 мм

4655 / 1900 / 1668 / 2770 мм

Снаряженная / полная масса

1784 / 2235 кг

1790 / 2240 кг

Объем багажника

352 / 706 л

352 / 706 л

Максимальная скорость

180 км/ч

210 км/ч

Разгон 0–100 км/ч

9,9 с

6,9 с

Двигатель

бензиновый, P4, 16 клапанов, 1498 см³; 115 кВт/156 л.с. при 5500 об/мин; 258 Н·м при 1500 об/мин

бензиновый, P4, 16 клапанов, 1989 см³; 180 кВт/245 л.с. при 5500 об/мин; 380 Н·м при 1800 об/мин

Топливо / запас топлива

АИ-95/64 л

АИ-95/64 л

Трансмиссия

передний привод; Р7

полный привод; А8

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Виноградов Александр
Фото:Hongqi
Количество просмотров 5
29.08.2024
Фото:Hongqi
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